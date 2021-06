Na problém v šesté městské části upozornil Ondřej Fous, zahradní designér a vysokoškolský pedagog, který se podílel na revitalizaci okolí Národního muzea a Čelakovského sadů. Situaci v Jaselské nazval „brutalitou“.

Fous kritizoval, že stromy jsou zasypány a zadusány lomovým prachem. Toto řešení poslední dobou nahrazuje běžné kamenivo, které propouštělo vodu a vzduch. Jenže tohle? „Bez vzduchu, bez vody. Je tam méně vajglů a listí, ale zase stromy dřív zdechnou. A to se vyplatí. Většina pražských stromů v ulicích se má asi jako slepice v kleci, ale nikomu to nevadí,“ popsal Fous.

Veřejné kritiky se chopil Institut plánování a rozvoje (IPR Praha), který na facebookových stránkách zveřejnil také fotografie „hrobečků“ v Branické ulici. „Tento příklad zase ukazuje, že to důležité se odehrává také pod povrchem. Nestačí totiž řešit jen to, co je vidět z chodníku. Stromy jsou živý organismus a nelze je obestavět cihlou a zároveň čekat, že nám budou sloužit jako zelená klimatizace našich rozpálených ulic,“ míní magistrátní plánovači, architekti a urbanisté.

Magistrátní institut také ukázal třeba na snímku z revitalizace dolní části Václavského náměstí či opečovávaných rabátek v nedaleké Bubenečské ulici a na Žižkově správný příklad péče o stromy ve městě. Praha 6 se od případu distancovala, neboť práce provádí městská firma Technická správa komunikací (TSK).

Komplikace? Inženýrské sítě

Ta zase kritiku ohledně pokračující rekonstrukce Bránické, která trvá už od roku 2019, odmítá kvůli tomu, že „navržené řešení pěstebního koše je zakotveno a odsouhlaseno dendrologem v projektové dokumentaci“ – jak citoval mluvčí TSK Barboru Liškovou web Blesk.cz. Usazení stromů v Braníku navíc komplikují inženýrské sítě.

Česká inspekce životního prostředí na základě podnětu veřejnosti pak ani v Dejvicích, kde se v Jaselské přesunuli dělníci do druhého ze tří rekonstruovaných úseků, neshledala žádné protiprávní jednání. Ani úředníci z magistrátu při kontrolnímu dnu před týdnem nevznesli žádnou námitku.

Poté, co téma rezonovalo veřejným prostorem a odlišné názory prezentovali také dendrologové či krajinářští architekti, IPR facebookové vyjádření doplnil, aby to nevypadalo, že proti sobě stojí hodná magistrátní organizace a zlá městská společnost, která spravuje ulice.

„Za tento výsledek totiž částečně zodpovídáme i my. Prozatím neexistuje jednotný manuál, který by jasně stanovoval, jak se zelení v Praze pracovat a i proto dochází k mnoha omylům,“ píše se v aktualizované pasáži.

Podle IPRu se připravuje na magistrátu řešení pod vedením týmu primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha sobě). Vzniknout mají „koordinační platformy pro modrozelenou infrastrukturu“ a ve spolupráci s ostatními městskými institucemi mají být stanovena pravidla pro péči o zeleň v metropoli.