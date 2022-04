Místní se vzpamatovávaji ze šoku. Žena totiž byla v obci oblíbená. „Ráno vodila děti do školy, vždycky na mě mávala. Byla to velice příjemná a milá paní. Chodili hodně do kostela, navenek působili jako slušná rodina. Je to hrozné,“ přiblížil Deníku v pondělí ráno jeden z místních obyvatel.