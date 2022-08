Redaktoři Deníku zjistili, že osmadvacetiletá Kristýna Horynová šla na akci s manželem a dalšími známými, aby Andreji Babišovi veřejně dali najevo , co si o tom, co dělá, myslí. Její emocionální reakce byla podle jejích slov vyústěním situace, která v Kopřivnici před mítinkem Andreje Babiše nastala.

„Z mé strany to bylo emotivní – nemám za sebou desítky profesionálů, koučů, kteří mi radí, jak mám vystupovat. Přišli jsme poklidně demonstrovat s transparenty a zpočátku jsme tam jen stáli. Jenže Babiš měl asi dvacet minut zpoždění a ta atmosféra byla hodně hustá. Důchodci, kteří tam byli, se do nás pořád naváželi, a my jsme celou dobu poslouchali nadávky, jako že jsem zk… pi… bez mozku, že se moje děcka neměla nikdy narodit, že jsou to parchanti, že nám rozbijou huby, až to skončí… No, bylo to hnusné. Přitom to byli dědečci a babičky, které člověk potkává přes týden s vnoučaty v parku nebo na houpačkách,“ líčí pro Deník Kristýna Horynová.

VIDEO: Lháři, estébáku, křičela žena na Babiše na jeho dalším mítinku

Situace na místě předvolební akce byla hodně nepříjemná. Kristýna Horynová říká, že by ráda pochválila policisty, kteří atmosféru uklidňovali.

„Těm důchodcům vůbec nevadilo, že tam stojíme s dětmi. Oni by do nás s těmi deštníky snad šli,“ uvažuje. Mezi podporovateli Andreje Babiše a jeho odpůrci přibývalo v Kopřivnici v pondělí dopoledne strkanic, každý chtěl být co nejblíž místu, kde měl Andrej Babiš stát, a tak se navzájem předbíhali.

„Najednou jsem se ocitla skoro úplně vepředu a vtom přijížděl ten karavan. Blesklo mi hlavou, že tak to přece nejde, aby on si tady jen tak nakráčel jako fanfarón, který se tváří, že se nic neděje. Tak jsem si řekla, že k němu musím jít a ne že na něj někde z páté řády jen zamáváme a něco na něj pískneme,“ pokračuje Kristýna Horynová.

Vřelo to i na mítinku v Ústí:

Pískot, protesty, policie. Babiš přijel do Ústí, na náměstí to vřelo

Vyrazila tedy směrem k Andreji Babišovi, aby mu řekla, co si o něm myslí. „Možná to pro někoho bylo za hranou. Lidi poukazují na to, že jsem měla dítě. Já si nemyslím, že jsem na veřejnosti dělala něco, co by moje děti nemohly vidět. S manželem jsme děti vzali s sebou, já jsem měla dcerku, on byl se synem. Další naši známí tam také měli děti. Nás by ani nenapadlo ty děti někam dávat pryč. Dcera neplakala, byla v pohodě. Rozplakala se, až když jsme odcházeli. Procházeli jsme kolem místa, kde on podepisoval knížky, tak jsem na něj ještě zavolala, že je zloděj a lhář. A ti lidi mi tam znovu začali nadávat. Tak jsem s dcerkou šla pryč,“ popisuje žena.

Andrej Babiš na návštěvě Moravskoslezského kraje, 22. srpna 2022 v Kopřivnici.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Ostře sledovaná osoba

Kristýna Horynová se minimálně na Novojičínsku stala na nějaký čas „ostře sledovanou osobou“, je na 15. místě kandidátky KDU-ČSL do komunálních voleb v Kopřivnici. Lídr kandidátky a současný zastupitel Stanislav Šimíček na jejím vystoupení na mítinku nevidí nic pohoršujícího.

Žena dala policistovi na mítinku ANO facku. Vondrášek: Zásah byl v pořádku

„Vnímám to jako její svobodný názor. Jako šéf kandidátky s tím nemám problém. Spíše jsem smutný z toho, jak Andrej Babiš dokáže polarizovat dav. Je mi líto těch, kdo na takovém setkání po sobě řvou – ať už je to jedna nebo druhá strana. Nebo to, co se děje na sítích – všechno je to špatně pro naši společnost, kterou to rozděluje. Cítím z toho smutek,“ říká Stanislav Šimíček.

Kristýnu Horynovou vnímá jako osobu, která pomáhá jiným. „Ona má silné sociální cítění. Byla asi první, kdo u nás začal šít roušky, když se ještě ani pořádně nevědělo, co covid způsobí, stála u zrodu centra pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a podobně,“ uvádí příklady Stanislav Šimíček.

Napadený z Babišova mítinku: Kopali do mě. Podal jsem trestní oznámení

„Uprchlické centrum jsme zakládali s Katolickou besedou, hodně nás to semklo a byla to velmi pozitivní zkušenost,“ poznamenává Kristýna Horynová a pak na chvilku se odmlčuje.

„Chápu, že vytržené z kontextu to mé chování na mítinku na mnohé lidi může působit, že jsem to nezvládla. Za sebe to ale beru tak, že bych to nezvládla, kdybych za situace, jaká tam vládla, za ním nešla. Přesto, že už mi chodí zprávy, aby mi děcka vzala sociálka. Jsem teď veřejný nepřítel,“ uzavírá Kristýna Horynová.