Fotbalisté Velkého Meziříčí přivítají Na Tržišti od 17.30 poslední juniorku FC Vysočina Jihlava. Favorit zápasu je tudíž jasný. „Pro nás se jedná o zápas, v němž prakticky nemáme co získat. Každý od nás bude čekat, že Jihlavu, která na jaře ještě nebodovala, zdoláme,“ uvědomoval si trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Klíčovým úkolem jeho oveček tedy bude krajského rivala nepodcenit. „Doufám, že kluci pochopí, že se žádný soupeř neporazí sám. Musíme hrát od úvodní minuty aktivně, neradi bychom byli někomu pro smích,“ zdůraznil.

Pět kol před koncem ročníku je celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice přesně uprostřed tabulky, na devátém místě. Na posun do lepší poloviny tabulky mu chybí jen dva body.

Právě to je pro fotbalisty Meziříčí motivace do zbytku sezony. „Hned po nedělní výhře v Uničově jsem na to kluky v kabině upozorňoval. Ve hře je ještě patnáct bodů, klidně se v tabulce dá posunout i výše,“ nastínil.

Zřejmě dojde i na některé změny v sestavě. „V brance asi dostane šanci Dubec, v útoku pak Míra Malata. Škoda jen, že někteří další hráči, kterým jsem chtěl dát šanci, měli výpadek kvůli zranění,“ mrzelo Šimáčka.

Po sobotním debaklu 1:7 od rezervy Olomouce si budou chtít fotbalisté Nového Města na Moravě ve středu spravit chuť v Blansku. „Musíme se vrátit k poctivému fotbalu. Taková porážka není nic příjemného, hlavním úkolem bude mužstvo zklidnit. Nikdo není rád, když prohrává,“ vysvětloval kouč Vrchoviny Pavel Procházka.

Pokud by se jeho celku podařilo na jihu Moravy zvítězit, a současně s tím by rezerva Jihlavy ve Velkém Meziříčí prohrála, získali by fotbalisté Nového Města definitivní jistotu záchrany ve třetí lize i pro příští ročník.

MSFL - 34. KOLO

STŘEDA: Olomouc B – Rosice (17.00), Uničov – Vratimov, Blansko – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Otrokovice – Slovácko B, Frýdek-Místek – Znojmo, Uherský Brod – Ostrava B, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – JIHLAVA B (vše 17.30), Hlučín – Zlín B (18.00).