Byla to jeho devátá branka v tomto ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy. A velice důležitá. O minulém víkendu zařídil záložník Robin Demeter fotbalistům Velkého Meziříčí chvíli před koncem bod za remízu 2:2 na hřišti Uherského Brodu. „Na penaltu jsem si věřil,“ usmíval se v rozhovoru pro Deník ostřílený středopolař.

Robine, vzhledem k tomu, že jste na hřišti Uherského Brodu prohrávali 0:2, navíc dohrávali jen v desíti, je zisk bodu cenný, že?

To stoprocentně. Vzhledem k vývoji zápasu a těm okolnostem bod bereme.

O remíze 2:2 jste rozhodl proměněnou penaltou tři minuty před koncem. Byl jste dopředu určený?

Asi bylo jasné, že na ní půjdu já. Ještě jsem se ale pro jistotu díval na kluky, zda někdo nechce jít, ale nikdo se „nehlásil“.

Věřil jste si?

Docela ano. Chtěl jsem ji dát hodně nahoru, spíše doprostřed, protože jsem čekal, že gólman si vybere stranu.

Už v první půli jste přitom měl dobrou šanci ke skórování, ale gólman Brodu vás vychytal. Udělal byste zpětně něco jinak?

Bylo to všechno hodně rychlé. Po rohu jsem si balon zpracoval a placírkou jej chtěl umístit k tyči. Zpětně si říkám, že jsem asi měl míč narvat nártem pod víko.

Z šesti jarních utkání jste vytěžili osm bodů. Panuje s tím v klubu spokojenost?

Asi je to takový průměr. Bodů určitě mohlo být více, na druhou stranu je to těžké. Polovina soutěže hraje o záchranu, ty týmy hrají jako o život. Každý bod je proto cenný, ale samozřejmě platí, že to vždy může být lepší.

V tabulce třetí ligy jste aktuálně desátí. Splňuje to vaše plány a ambice?

Tak napůl. Před sezonou jsme si říkali, že umístění někde okolo sedmého či osmého místa je v našich silách. Pořád si myslím, že reálné to je, ale samozřejmě po remízách se body načítají pomaleji.

To znamená, že se poohlížíte více po mužstvech nad vámi?

Chceme se v tabulce dívat spíše nahoru. To ale neznamená, že bychom nesledovali, jak vypadá situace ve spodku tabulky. Věřím ale, že se ve zbytku sezony ještě o nějakou tu příčku posuneme.

Nyní vás čekají tři těžké zápasy v podobě domácích duelů proti vedoucímu duu soutěže a výjezdu do Frýdku-Místku…

Docela nám na tyto zápasy věřím. Týmy, které chtějí hrát fotbal, nám sedí více než ty, které jen nakopávají. Proto se těchto zápasů opravdu příliš nebojím.