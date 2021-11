Až v předposledním podzimním kole letošního ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy dojde na tradiční derby dua klubů z Vysočiny. Trápící se fotbalisté Nového Města na Moravě v sobotu od 14 hodin vyzvou před vlastními fanoušky Velké Meziříčí.

Pro hráče Vrchoviny to bude poslední podzimní možnost, jak si vychutnat oslavy domácího vítězství. Zatím se jim to totiž ani jednou nepodařilo. „Uděláme maximum pro to, aby se nám to už povedlo. Chceme už naši domácí smůlu protrhnout,“ burcoval kouč Nového Města Pavel Procházka.

Podle jeho slov derby nemá favorita. „Ukáže se na hřišti. Velké Meziříčí má kvalitní hráče, řadu z nich jsem také trénoval. Jezdím se na ně občas dívat, je to hodně slušný mančaft,“ vysekl poklonu sobotnímu soupeři.

Nevystrašil jej debakl 7:0, který Meziříčí naposledy nadělilo béčku Zlína? „Ten výsledek mě překvapil. Ale někdy se to tak sejde, prostě jim ten zápas vyšel,“ hodnotil.

Ačkoliv se Vrchovině příliš nedaří, velké změny v sestavě nebudou. „Moc možností, jak do toho sáhnout, nyní nemám. Navíc se změnou času jsou také tréninky komplikovanější,“ neskrýval Procházka.

Byť jsou na tom v tabulce lépe, jako favorité sobotního derby se ve Velkém Meziříčí necítí. „Je to padesát na padesát. Počítám, že to bude spíše boj, v němž moc branek nepadne. Rozhodnou maličkosti, třeba standardky,“ přemítal lodivod Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Ten přiznal, že by bral jakýkoliv bodový zisk. Po demolici juniorky Zlína také nehodlá měnit vítěznou sestavu. „Před týdnem se hra na dva útočníky osvědčila. Pokud se nestane něco nečekaného, změny nebudou,“ potvrdil.

Podle jeho slov bude k případnému úspěchu nutné také udržet nervy na uzdě. „Emoce k derby patří, to je normální. Budu ale na hráče apelovat, aby se soustředili jen na fotbal, byť vím, že některé bude těžké udržet. Doufám, že zápas bude o fotbalu, ne o nějakých strkanicích,“ zdůraznil Šimáček.

Program 15. kola MSFL

SOBOTA: Vratimov – Kroměříž, JIHLAVA B – Frýdek-Místek (oba 10.15), Blansko – Hlučín, Rosice – Otrokovice, Dolní Benešov – Olomouc B, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (vše 14.00).

NEDĚLE: Ostrava B – Slovácko B (10.00), Znojmo – Uherský Brod (10.15), Zlín B – Uničov (10.30).