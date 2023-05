Předposlední fotbalisté Velkého Meziříčí narazili na nejtěžšího možného soupeře. Vedoucí Kroměříže se ovšem nezalekli a po bojovném výkonu zvítězili 2:0 po brankách Sysla a Šuty z pokutového kopu. „Jen se potvrdilo to, co hráčům vtloukám do hlavy celý rok. Musí se chtít a pak se dá v této soutěži hrát s každým,“ usmíval se kouč Meziříčí Jan Šimáček.

Jeho ovečky v první půli výrazně nakopla penalta, kterou gólman Lancman lapil jednomu z hráčů hostů. „To byl jeden z klíčových momentů. Hosty tato situace srazila, naopak my šli po tečované střele o pár minut později do vedení,“ popisoval kormidelník Velmezu.

Po změně stran se dobrou defenzivou podařilo celku z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice udržet útočné rejdy dosavadního lídra tabulky na uzdě.

Poprvé v jarní části tak dokázal neinkasovat. „Je trošku paradox, že jsme udrželi čisté konto proti vedoucímu celku tabulky. Hráči Kroměříže se sice snažili, ale chyběla jim větší chuť se o výsledek poprat,“ všiml si Šimáček.

Ta naopak nechyběla jeho mužstvu. „Po totálně nevydařeném utkání v Rosicích jsme museli změnit přístup hráčů. Chtěli jsme po nich, aby do zápasu dali potřebné emoce. Podařilo se to, bylo vidět, že chceme vyhrát a to se hned projevilo na celkovém výsledku,“ ocenil.

Těšit musela trenéra Meziříčí také akce, z níž vyplynul faul na Plichtu ve velkém vápně před Šutovou proměněnou penaltou panenkovským dloubáčkem. „Pavel Partl rychle vhodil dlouhý aut do vápna Kroměříže, což byla opět jedna z věcí, na níž jsme kluky upozornili.“

Situace v tabulce tak pro Velké Meziříčí hned vypadá nadějněji. Sice je dál namočené ve hře o záchranu, ale už opustilo předposlední příčku. „Vyhráli jsme dva ze tří posledních zápasů a smazali tak ztrátu, kterou jsme měli. To neznamená, že jsme v pohodě, ale hned to vypadá lépe,“ přiznal.

Do konce tohoto ročníku třetí ligy ještě zbývá osm kol. „Potvrzuje se můj předpoklad na startu jara, že to bude boj až do posledního kola. Pro nás budou klíčové nadcházející tři zápasy,“ nastínil.

A pokračoval. „Nejprve doma přivítáme juniorku Slovácka, které v podstatě o nic nejde. Poté jedeme na půdu podobně ohrožených Kvítkovic, kde to bude další boj o šest bodů. A pak doma máme další béčko, které vlastně o nic nehraje, Zlína. Pokud z těchto tří zápasů uděláme slušný počet bodů, budeme na tom před závěrem sezony relativně slušně. Pak totiž vyzveme na jaře rozjeté celky Hlučína a Uničova, kde by byl jakýkoliv získaný bod hodně plusový,“ vysvětlil Šimáček.

Daleko alespoň od remízy nebyli fotbalisté Vrchoviny. O jejich domácí porážce proti nováčkovi z Hodonína rozhodla rozdílná koncovka obou týmů.

Ukázalo se, pokolikáté už, jak moc Novému Městu chybí gólový útočník. „Odehráli jsme dobré utkání s kvalitním soupeřem. Klukům nemám co vytknout, ale nedáváme góly, což nás v posledních zápasech limituje,“ postýskl si lodivod Vrchoviny Lukáš Michal.