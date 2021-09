Prvně jmenovaní už v pátek v rámci pátého kola Moravskoslezské fotbalové ligy přivítali juniorku Slovácka. A brali tři body za vítězství 2:1. „Jsem moc rád, že jsme vyhráli. Navíc díky brance, vstřelené v poslední minutě, nadto ze standardky, které nám dosud příliš nevycházely. V neposlední řadě jsme Slovácku aspoň trochu vrátili loňskou ostudnou porážku 0:8,“ usmíval se trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Současně přiznal, že výsledek byl pro hostující celek trošku krutý. „Rezerva Slovácka byla určitě nejkvalitnějším protivníkem, s nímž jsme se v dosavadním průběhu tohoto ročníku třetí ligy utkali. Hosté byli lepší v kombinaci, velice dobře se také pohybovali,“ popisoval.

Na tento scénář ovšem byli Šimáčkovy svěřenci připraveni. „Hosté byli dominantní ve středu pole, s čímž jsme tak trochu počítali. Naší strategií bylo držet pevný blok ve středové řadě. Sice nás hráči Slovácka zatlačili níž, než jsem počítal, ale do vážných gólových příležitostí jsme je nepouštěli,“ přiblížil průběh zápasu.

Jeho ovečkám navíc pomohl rychlý gól záložníka Dolejše, který využil špatnou malou domů hostující obrany. O vedení přišlo Velké Meziříčí čtvrthodinu před koncem. „Byla trošku smolná, protože gólman Kolář u té situace nešťastně podklouzl. Ale to už je taková naše klasika, my snad nějaký normální gól ani nemůžeme dostat,“ hořce se pousmál lodivod celku z města pod dálničním mostem.

Ve čtvrté minutě nastaveného času se ale na fotbalisty Velkého Meziříčí přece jen usmálo štěstí. Stoper Mucha po poslední standardní situaci zajistil svému celku důležité tři body. „Ten gól byl pro nás doslova vysvobozením. Zajistil nám důležité body, které jsme moc potřebovali. Fotbal je v tomto směru krutý, zápasu by určitě více slušela remíza, ale podobně jako Slovácko u nás, jsme dopadli my před týdnem na Baníku,“ připomněl.

V tabulce letošního ročníku MSF, která už se začíná trhat, se díky poslednímu tříbodovému zisku drží Velké Meziříčí v jejím středu. „Touto výhrou jsme splnili povinnost toho, co jsme museli v prvních pěti kolech uhrát. Sedm bodů není žádným důvodem k jásotu, domácí výpadky s Benešovem a Rosicemi musíme někde nahradit,“ zdůraznil Šimáček.

V podstatně horším rozpoložení se v téže soutěži nacházejí fotbalisté Nového Města na Moravě. Dolnímu Benešovu v domácím prostředí podlehli 0:1. „Zápas rozhodla naše chyba z úvodní minuty zápasu. Už potřetí za sebou jsme inkasovali branku do páté minuty hry. To prostě ovlivní celý zápas,“ zlobil se kormidelník Vrchoviny Pavel Procházka.

Herně to ovšem od jeho celku v sobotním odpoledni nebyl dobrý výkon. „Musíme si přiznat, že jsme měli až příliš mnoho nepřesností, nevynucených chyb, špatných nahrávek, kombinace nám vázla. Až v závěrečné čtvrthodině jsme soupeře trošku pod tlak dostali, šance tam byly, ale nic se neujalo a branka z druhé minuty tak rozhodla,“ hodnotil duel.

Možná ještě více než v předešlých zápasech byla sestava Nového Města hodně provizorní. Vždyť v ní drtivou většinu zápasu odehráli někteří hráči, kteří loni nastupovali jen v krajských soutěžích. „To všichni vidí. Rozumný člověk dokáže posoudit, jací hráči tu hráli minulý rok a co tu momentálně máme. Spousta zraněných či nemocných, co s tím dělat,“ položil si řečnickou otázku.

Jedna posila do kádru Vrchoviny by v průběhu tohoto týdne mohla dorazit. „Jsme v jednání s Jihlavou, odkud by k nám mohl přijít univerzál Pavel Vacek. Sice momentálně v kádru juniorky Jihlavy nehraje, ale my jsme v tak tíživé situaci, že nyní potřebujeme každého hráče,“ zdůraznil Procházka.