Hosté byli v úvodní desetiminutovce aktivnější, ale z několika nadějných akcí nic nevytěžili. To svěřenci trenéra Jana Šimáčka se radovali kvůli ofsajdu poprvé předčasně, ale hned po první regulérní větší šanci už propukla radost oprávněná. Na přetažený míč na zadní tyč si chytře počíhal Mirek Malata a otevřel skóre.

Domácí tým se za dalších deset minut radoval podruhé. Po dalším centru do vápna si ve 25. minutě srazil míč do vlastní sítě smolně Střižík. „Po třech prohraných zápasech jsme potřebovali zabrat a myslím, že kluci dnes k utkání přistoupili nejlépe. Nebyla to úplně hitparáda, ale vítězství bylo zasloužené,“ pochvaloval si Šimáček.

Velké Meziříčí opanovalo hru, frýdlantská defenziva působila těžkopádně. Od další pohromy ji odvrátil další neuznaný gól, neujalo se ani velké obléhání branky Prepsla po jednom z rohů. O to více šokující bylo snížení Frýdlantu, po standardce se prosadil důrazný Varadi – 2:1.

V nastavení propásl po milimetrovém pasu šanci Plichta, a tak byl úvod druhé půle ze strany domácích poněkud nervózní. „Adam Varadi nám dělal problémy, zejména při standardkách. Ustáli jsme to ale dobře, velké šance už Frýdlant neměl,“ glosuje další průběh Šimáček.

Domácí vysvobodil trestný kop Šuty po hodině hry, který propálil děravou zeď i překvapeného Prepsla. Od té doby už byl favorit jasně lepší, leč pálil jednu šanci za druhou. Tu největší měl do tyče prázdné branky hlavičkující Plichta, ale protože se pět minut před koncem vykoupil, Velké Meziříčí vyhrálo 4:1.

Body jsou rozhodně cenné. „Soupeř už v závěru cítil, že se mu asi zvrat nepovede. Asi bude hrát o záchranu, my si musíme příště vážit více šancí, které máme,“ dodal Šimáček.