Jihlavský trenér třetiligové rezervy Michal Veselý byl rád, že se jeho tým mohl i v těžké době trochu naladit na novou sezonu. Tu stráví Vysočina B opět v MSFL, na níž se začne poctivě chystat znovu od konce června. Teď je zasloužená dovolená.

Jihlavští mladíci (v modrém) odehráli v přípravě tři utkání. | Foto: Zdeněk Vlach

Jakmile to šlo, začali se scházet a trénovat. Nejprve s omezením, díky rozvolňování pak mohly mít tréninky mnohem lepší úroveň. A za to byl kouč fotbalistů jihlavské juniorky Michal Veselý hodně rád. Stejně tak i za to, že mohl vidět své svěřence v akci. A to hned třikrát.