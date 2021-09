„Kluci pak měli snahu vyrovnat, to jim nemohu upřít, ale směrem dopředu to od nás bylo absolutně jalové,“ popsal kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Uherský Brod také mohl jít brzy do vedení, ale samostatný únik hostujícího útočníka zlikvidoval Kolář. V závěru úvodní dvacetiminutovky už ale udeřilo. Po chybě domácího celku v rozehrávce přišel balon za obranu a Gettler poslal Brod do vedení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.