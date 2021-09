Navíc jeho celek doplácí na špatné úvody zápasů. „Ve spoustě případů jsme inkasovali do páté minuty. To utkání výrazně ovlivňuje, těžko se pak skóre otáčí,“ mračil se.

SFK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Premiéra na lavičce Vrchoviny zatím trenérovi Pavlovi Procházkovi příliš nevychází. Nutno ovšem podotknout, že při takové marodce, která jeho celek v úvodních kolech postihla, by to měl každý kormidelník obtížné.

Toho ovšem mnohem více trápí série zranění, která mu po každém zápase přidělává vrásky na čele. „Vzhledem k tomu, jak jsme rozbití, je těch jedenáct získaných bodů skoro ještě zázrakem. Vždyť my každé kolo přijdeme na několik týdnů o jednoho či dva hráče,“ kroutil hlavou.

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ Sice nejlepší na Vysočině v soutěži, přesto mají ve městě pod nejvyšším dálničním mostem v republice ke spokojenosti daleko. Venku to není herně i výsledkově špatné, jenže domácí ztráty s Dolním Benešovem, Rosicemi a Uherským Brodem citelně chybí. „Venku se nám hraje lépe. Nemáme nyní takovou kvalitu, abychom soupeře kombinačně přehráli,“ musel uznat kouč Meziříčí Jan Šimáček.

Rozhodně to zatím není podzim podle jejich představ. Trojlístek fotbalových klubů z Vysočiny v letošním ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy zatím patří, v lepším případě, jen k horšímu průměru toho, co soutěž nabízí. Deník se po odehrané první polovině podzimní části podrobněji podíval na současné nelichotivé postavení a jeho příčiny u zmíněného tria.

