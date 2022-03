Lukáši, v neděli jste nad Hlučínem vedli 2:0, nakonec z toho ale byla porážka 2:3. Co rozhodlo?

Naše vlastní chyby, kterými jsme se o bodový zisk připravili. V kabině panovalo velké zklamání, protože utkání jsme měli dobře rozehrané.

Úvodní půlhodina vám vyšla nad očekávání. Byl to taktický záměr?

Do stavu 2:0 jsme hráli přesně to, co jsme chtěli. To znamená vycházet především ze zabezpečené obrany. Přiznám se ale, že jsem ani nečekal, že bude padat tolik branek.

Hlučín v posledních deseti minutách první půle dvoubrankovou ztrátu smazal. Kde se stala chyba?

První inkasovaný gól byl vlastní, to byla smůla. Ale při druhém se projevila naše stará bolest, kdy jsme nezvládli dohrát standardku soupeře.

Co bylo horší, první gól vlastní, nebo druhý pár vteřin před koncem poločasu?

Z mého pohledu spíše ten druhý. Pořád jsme mohli do poločasu vést, navíc gól do šatny je vždycky špatný.

S jakými taktickými pokyny jste proti silnému soupeři šli do druhého dějství?

Už před zápasem jsme věděli, že Hlučín má silné mužstvo: Chtěli jsme proto hrát stejně jako za bezbrankového stavu. Bod bychom určitě brali.

To se však nepodařilo, celek ze Slezska vstřelil vítěznou branku opět po standardní situaci…

Standardky ten zápas rozhodly. Po pauze už to pro nás bylo složité. V útoku chyběl Tomáš Duba, navíc pak musel střídat i Matulka, který hrál do té doby dobrý zápas. Docházely nám síly, naopak Hlučín si mohl dovolit vystřídat pětici hráčů.

Což si Vrchovina, vzhledem k rozsáhlé marodce, dovolit nemůže…

Dobře víme, že nemáme široký kádr. Jsme proto rádi, když je většina hráčů zdravá. Limituje nás to, protože pak alternativy v průběhu zápasu moc nejsou.

Situace ve druhé polovině tabulky se po dvou jarních kolech hodně vyrovnala?

Je to docela zamotané, protože poslední Otrokovice se díky dvěma výhrám dotáhly na zbytek týmů nad nimi. Pro nás se ale nic nemění, musíme dál bojovat, každý zápas je důležitý.

S čím pojedete v sobotu do Vratimova?

Určitě zde budeme chtít bodovat. Musíme vyjít ze zabezpečené obrany a čekat na svoji šanci.

Na podzim se vám na hřištích soupeřů celkem dařilo…

Docela nám to svědčí. Na brejky hrát umíme, občas si vypomůžeme standardkou. Věřím, že na to na jaře opět navážeme.