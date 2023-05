Jako první už v pátek od 17.00 fotbalisté Velkého Meziříčí. Nečeká je nic jednoduchého, na Tržiště dorazí vedoucí Kroměříž. „Nemůžeme koukat na to, proti komu hrajeme, musíme se pořádně nachystat. Kroměříž je favoritem, ale my se už několikrát v sezoně přesvědčili, že každé kolo dojde k překvapivému výsledku. Doufám, že půjdeme za výhrou,“ burcoval kouč Meziříčí Jan Šimáček.

Po nepovedeném utkání v Rosicích plánuje změny v sestavě. „Jsme takřka kompletní, takže je z čeho vybírat. Po našem předchozím výkonu ale mám trošku zamotanou hlavu,“ neskrýval trenér předposledního celku tabulky.

A ihned doplnil. „Nějaké změny v sestavě ale určitě budou, protože náš výkon minule nebyl dobrý. Uvidíme, jak se trefíme.“

Pokud chtějí fotbalisté Velmezu bodovat, musí podat výkon na hranici svých možností. „Naše nasazení, touha, bojovnost či emoce musí být příkladné. Očekávám od všech patřičné nažhavení a chuť se o body porvat,“ neskrýval Šimáček.

V lepším rozpoložení nastoupí v sobotu od 16 hodin fotbalisté Nového Města na Moravě proti nováčkovi z Hodonína. Může za to vydřená domácí středeční výhra 1:0 nad Uherským Brodem.

Tu navíc zařídil až v poslední minutě střídající Slavíček. „Jak se od nás v předchozích kolech štěstí odklánělo, tentokrát tomu bylo naopak. V koncovce jsme ale byli po celý zápas nervózní, to musel každý vidět,“ všiml si trenér Vrchoviny Lukáš Michal.

Vzhledem k postavení obou celků v tabulce je výhra nad celkem ze Zlínska pro Sportovní fotbalový klub velice důležitá. „Věděli jsme, že je tento zápas extrémně důležitý. Možná i proto byli kluci v zakončení tak nervózní. Těší nás, že jsme zápas zvládli,“ oddechl si.

Po čtyřech prohrách v řadě už Vrchovina body potřebovala jako sůl. „Snad z nás spadne ten tlak. Byli jsme po těch porážkách trošku pod dekou. Projevilo se, jak moc nám chyběly odložené domácí zápasy. Na hřištích soupeřů se nám nedařilo a trošku se to kupilo. Teď můžeme jít s čistší hlavou do sobotního duelu,“ přiznal.

Hrdinou středečního utkání byl autor vítězné branky. Střídající Slavíček přitom jinak nastupuje za rezervní tým. „Brali jsme ho k zápasu kvůli tomu, protože má kolem vápna nevyzpytatelné řešení situací,“ ocenil svého žolíka Michal.

Proti rozjetému Hodonínu čeká úplně jiný zápas. „To určitě, protože herní kvalita Hodonína je úplně někde jinde než Brodu. Asi nebudeme tolik na balonu, ale to by nám nemělo až tolik vadit. Naopak si myslím, že by nám to mohlo vyhovovat více než středeční dobývání,“ přemítal.

Vítězná sestava se sice nemění, ale v případě Vrchoviny to tentokrát zřejmě platit nebude. „Po středečním utkání má menší zdravotní problém jen Sytař. Vítězná sestava se sice nemění, ale jelikož nás čeká úplně jiný soupeř, nějaké změny budou,“ potvrdil Michal.

MSFL - 26. KOLO

PÁTEK: VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Kroměříž, Kvítkovice – Rosice (oba 17.00), Hlučín – Znojmo (18.00).

SOBOTA: Uničov – Blansko (10.15), Frýdek-Místek – Ostrava B, NOVÉ MĚSTO N. M. – Hodonín (oba 16.00), Hranice – Frýdlant n. O. (17.30).

NEDĚLE: Slovácko B – Uherský Brod (10.15), Zlín B – Vítkovice (10.30).