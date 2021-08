Sobotní dopolední utkání nezačala juniorka FC Vysočina příliš dobře. Už po pár minutách hry totiž zaváhala obrana domácích včetně gólmana Lancmana a Tulajdan dostal díky dobrému presinku Blansko do vedení.

Béčko Jihlavy se ovšem z inkasované branky rychle oklepalo a ve 23. minutě bylo vyrovnáno. Franěk měl dostatek času a na jeho zakončení byl gólman hostů krátký – 1:1.

Do vedení mohl domácí soubor dostat pět minut před poločasovou přestávkou Araujo, ale jeho nebezpečný průnik gólman Záleský zlikvidoval.

Po změně stran se hra přelévala ze strany na stranu. Krátce po uplynutí hodiny hry se dostal na pravé straně do úniku hostující Reteno, ale jeho střelu Lancman dokázal vytěsnit na roh.

Když už to vypadalo, že zápas spěje k nerozhodnému výsledku, přišel v první minutě nastavení pro jihlavské barvy šok. Reteno nabral na levé straně rychlost, utekl domácím obráncům a střelou po zemi utkání rozhodl ve prospěch Blanska – 1:2.

V táboře domácího celku samozřejmě panovalo z konečného výsledku zklamání. „Zápas se nám nepovedl. Špatně jsme do něj vstoupili, nedokázali jsme se dostat do tempa. Když už to vypadalo, že získáme alespoň bod, inkasovali jsme v závěru lacinou branku po jednoduchém nákopu. Vůbec se mi to dnes nelíbilo,“ mračil se trenér juniorky FC Vysočina Michal Veselý.

JIHLAVA B – BLANSKO 1:2

Góly: 23. Franěk – 11. Tulajdan, 90. Reteno. Rozhodčí: Vostrejž. ŽK: 2:2. Diváci: 70. Poločas: 1:1. Jihlava B: Lancman – Chocholatý, Mikuška (71. M. Fila), Štefánek, Kolčava, Křivánek (87. Vacek), Lát, Araujo (46. Chok), Franěk, L. Fila (71. Crhan), Růžička (46. Savi). Blansko: Záleský – Chyla (83. Pyš), Feik, Minařík, Hladký (59. Reteno), Kroutil (83. Smrčka), Mach, Tulajdan, Fall, Blažík, Machálek (68. Alexa).