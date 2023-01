Tondo, za sedmnáct podzimních kol jste zatížil konta soupeřů devíti přesnými zásahy. Jste s tím spokojený?

Myslím si, že to není úplně špatné. Ještě s dalšími dvěma hráči se dělím v tabulce střelců o čtvrté místo, to je slušná bilance.

Mohla být i lepší?

Samozřejmě těch gólů mohlo být i více. Třeba při posledním zápase ve Frýdku-Místku jsem zahodil dvě tutovky. Když to vezmu, tak o takové tři čtyři branky jsem měl dát víc.

Čím to, že jste se, po nevýrazném začátku, prosazoval až ve druhé polovině podzimní části?

Chvíli mi trvalo, než jsem se do toho dostal. Navíc mám nyní trošku jinou roli. Dříve jsem byl klasicky na hrotu, kdežto nyní hrají více z křídla. Mám tak nyní i defenzivní úkoly. Ale zvykl jsem si a nevadí mi to.

Nezasvištělo kolem vaší hlavy nějaké přestupové laso?

Nabídky po konci podzimu nějaké byly, ale z nižších soutěží. Tam však ještě jít nechci. V Meziříčí se mi střelecky daří, jsem tu spokojený. Jaro tak na devětadevadesát procent odehraji tady.

Co kdyby přišla nabídka z vyšší soutěže?

To bych určitě zvažoval. Je mi sedmadvacet, to ještě nejsem tak starý (smích), že bych to nemohl zkusit. Taková nabídka by mě lákala.

Po mnoha letních odchodech se zdálo, že ofenziva Velkého Meziříčí notně utrpěla. Vy jste však stříleli branek poměrně dost. Čím si to vysvětlujete?

Začali jsme hrát více týmově a na brejky. Tím, jak jsme omladili tým, nemáme mančaft na to, abychom dokázali dlouho držet balon. Naše hra je tak rychlejší a dynamičtější. Svědčí nám to.

V tabulce jste ale se sedmnácti body až patnáctí…

V některých zápasech se projevilo, jak moc nám někdy zkušení hráči chyběli. Někdo, kdo podrží balon, nechá se faulovat, nebo naopak do souboje vlétne a balon urazí do autu. Kolikrát jsme vedli o dva góly, ale po inkasované brance jsme se začali bát a poztráceli tak řadu bodů, které nám chybí.

Které nejvíce?

Určitě remízy s Kvítkovicemi a Frýdkem-Místkem. V prvním případě jsme doma prohrávali 0:2, ale dokázali jsme to v nastavení otočit na 3:2. A pak z posledního nákopu inkasujeme, to by se nemělo stávat. Ve Frýdku jsme pro změnu 2:0 vedli a měli další tutovky na rozhodnutí. Místo toho jsme nakonec pomalu byli rádi i za ten bod. Také promarněný náskok dvou branek na Vrchovině mrzí.

Kolik bodů vám tedy chybí ke spokojenosti?

Kdybychom alespoň dva z těchto tří zápasů, které jsme zmínil, vyhráli, bylo by to veselejší.

Co z toho vyplývá pro jarní část, záchranářské boje?

Záchrana je jednoznačný cíl, na to bude určitě kladený důraz. Musíme chytit především start do jara a rychle se dostat v tabulce co nejvýše.

Kolika vstřelenými brankami k tomu přispěje Antonín Plichta?

Pokud by se mi podařilo zopakovat to samé, co v první polovině letošní sezony, byl bych stoprocentně spokojený.

Brzy zahájíte zimní přípravu, kterou řada fotbalistů moc nemusí. Jak se na ní těšíte vy osobně?

Já s ní žádný velký problém nemám. Přistupuji k tomu tak, že je zimní příprava potřebná k tomu, abychom nabrali kondici a vydrželi pak na hřišti v tempu celých devadesát minut a netahali po hodině hry nohy. Jak na ni někdo nadává, tak mně vůbec nevadí. To už spíše nepříjemný vítr na naší umělé trávě (smích).