Po zranění se do základní sestavy nováčka Moravskoslezské fotbalové ligy vrátil kanonýr Martin Holek, jenž vynechal tři minulá utkání. „Je v pořádku, trénuje naplno. Samozřejmě herní výpadek je malinko znát, chvilku potrvá než se dostane do herní kondice. Věřím, že týmu zase pomůže,“ přál si domácí lodivod.

Hosté naopak na jihu Moravy dva útočníky postrádali. „Tomáš Duba s Radkem Matulkou jsou zranění. V ofenzivě nás jejich absence limitovala, směrem dopředu jsme nebyli nebezpeční. Bohužel jsme se nedostali do hry, nevytvořili si žádné šance,“ pravil hostující trenér Lukáš Michal.

Celek z Nového Města na Moravě poprvé inkasoval v 17. minutě, kdy otevřel skóre utkání z pokutového kopu stoper Patrik Dressler. „Poslal jsem dlouhý míč na Paťu Švantnera, kterého soupeř ve vápně fauloval. Když sudí pískl, věděl jsem, že půjdu penaltu kopat, jsem i určený. Poslední penaltu v zápase Martin Holek nedal, teď jsem byl na řadě. Byl to pro nás důležitý moment, chceme vyhrávat a dotáhnout se na špičku tabulky,“ prozradil Dressler.

Pokutový kop byl podle hostujícího kouče zlomový moment. „Penalta přišla po naší zbytečné chybě. Zápas byl potom už hodně rozkouskovaný, na obou stranách byla spousta faulů. Obě mužstva mají silové hráče, byl to spíš boj,“ přiblížil Michal.

Po změně stran měl Hodonín územní převahu, na gólovou pojistku si však musel počkat až do 73. minuty. „Snažili jsme, ale vytvořené šance jsme nedotáhli do konce. Měli jsme přidat druhou branku dřív, zahrávali jsme si s ohněm. Kluci ale neustále bojovali a zaslouženě dotáhli duel do vítězného konce,“ chválil Švantner své svěřence.

Navýšení výsledku zařídil Petr Bohun, jenž uklidil střílený centr z pravé strany tvrdou ranou do brány. „Hosté cítili šanci, bojovali. Hráče jsem nabádal k trpělivosti, šance nakonec přišla a využili jsme ji. Jsem za to moc rád,“ netajil zkušený stratég.

Hodonín udržel dvoubrankový náskok až do závěrečného hvizdu a připsal si do tabulky další tři body. „S každým soupeřem jsme hráli dobrý fotbal, v žádném duelu jsme herně nepropadli. Ale je pravda, že nám nějaké body utekly. Trošku jsem na hráčích viděl, že jsou ještě v divizním módu. Mysleli si, že aktivní výkon jim přinese branky a body, ale třetí liga je ještě o něčem jiném. Je potřeba o body daleko víc bojovat, často jsou zápasy jen o jednom gólu,“ dodal Švantner.

Jeho svěřence čeká v příštím kole utkání v Hranicích, které je na programu v neděli od půl třetí odpoledne. Vrchovina přivítá již o den dříve na domácím hřišti celek Znojma, výkop zápasu je ve tři hodiny odpoledne.

FK Hodonín – SFK Vrchovina 2:0 (1:0)

Branky: 17. Dressler z pen., 73. Bohun.

Rozhodčí: Grečmal – Poláček, Gasnárek.

Karty: 6. Sukup, 71. Petráš, 72. Pazdera, 83. Smékal, 88. Dressler – 64. Šmída, 72. Duda.

Diváci: 199.

FK Hodonín: Petráš (C) – Helísek, Dressler, Dunda, Sukup – Bohun, Fila (94. Raisigl), Švantner, Jáger (55. Smékal) – Bobčík, Holek (68. Pazdera, 94. Kyselka).

SFK Vrchovina: Šmída – Vacek, Ráliš (61. Vašek), Hekerle, Sytař (77. Hlaváč), Nečas, Svoboda (86. Jícha), Batelka (C), Duda, Novotný, Šteffl (61. Šmída).