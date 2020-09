Deník toho využil k podrobnějšímu pohledu na tabulku z pozice trojlístku klubů z Vysočiny. Žádná velká sláva to zatím opravdu není.

Doposud nejlépe si počínají fotbalisté Velkého Meziříčí. Těm vydatně pomohly poslední dvě domácí výhry, v nichž prolomili své střelecké trápení.

Průběžné desáté místo přesto není důvodem k jásotu. „Hráčům jsem po poslední výhře nad Dolním Benešovem říkal, že jsme zatím pouze splnili povinnost. Je to od nás takový průměr. K tomu, aby to bylo něco navíc, chybí tři body zvenku,“ připomněl trenér Jan Šimáček sérií tří venkovních proher v řade bez vstřelené branky.

Jeho mančaft poněkud brzdila zranění klíčových opor. Na druhou stranu se opět potvrdilo, jak moc je třetí liga vyrovnaná. „Od první po patnácté místo není velký bodový rozestup. Je to o tom, chytnout bodovou sérii, která mužstvo posune nahoru. Do konce podzimu se chceme dostat minimálně na pětadvacet bodů,“ nastínil.

Daleko ke spokojenosti je v Novém Městě na Moravě. To sráží především domácí zápasy, kde letos ještě nevyhrálo. „Určitě nemůžeme být spokojení. Nevyšly nám zápasy v domácím prostředí, doháněli jsme to pak venku. Zatím zůstáváme za očekáváním,“ přiznal kouč Vrchoviny Richard Zeman.

Tomu hodně scházel několik týdnů absentující kanonýr Duba. „Citelně chyběl hlavně v domácích zápasech. Tomáš je rozdílovým hráčem, nejen tím, že střílí branky, ale váže na sebe obránce a umí připravit šanci,“ přiznal.

Vedle toho pak Zemanovi vypadla ještě trojice obránců. „Pořád nás beru jako mužstvo druhé poloviny tabulky. Když se zranil klíčový stoper Batelka, chvíli po něm další dva obránci, tak to prostě musí být znát. Nemáme tak široký a kvalitní mančaft jako třeba Vyškov nebo Uničov,“ zdůraznil.

Lámat chleba se pro Nové Město bude v závěru podzimu. „To nás čekají Zlín B, Uherský Brod a Znojmo, tedy soupeři na naší úrovni. Buď to zvládneme a přežijeme mimo sestupové pozice, nebo ne, a budeme tak pro jarní část blízko ohrožení,“ vysvětlil Zeman.

Nula na kontě netěší a po devíti kolech se zdá, že MSFL je pro jihlavskou zálohu silný šálek kávy. „My řešíme hlavně výkon, ale s výsledky samozřejmě spokojeni nejsme. Je to už dlouhá série,“ je si vědom trenér Jihlavy B Michal Kadlec, že čekání na premiérový bod je nekonečné.

Přitom jeho tým hned pětkrát prohrál jen o gól, a z toho třikrát rozhodl soupeř v samotném závěru. Nováčkovskou daň platí „béčko“, jehož sestava se zápas co zápas obměňuje, opravdu velmi vysokou. „Musíme se chytit tím, že neinkasujeme. Od toho se to vše odvíjí. Zatím krutě platíme za chyby, které děláme. Soupeři je dokáží potrestat,“ vidí Kadlec největší rozdíl. „Ale také se nám nedaří v ofenzivě. Dali jsme jen pět branek. To je hrozně málo,“ je si vědom i toho, že mladý tým musí v soupeřově šestnáctce pořádně přidat, být důraznější, drzejší, aby začal být konkurenceschopnější.