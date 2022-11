Oba kluby z Vysočiny hrají shodně v sobotu od 13.30. Fotbalisté Nového Města na Moravě přivítají před vlastními fanoušky béčko Zlína.

Divizní podzim: Žďár předvedl skvělou jízdu. Tým se posunul, těší kouče Pohanku

Varianta, že by hráli v azylu na umělé trávě ve Žďáře nad Sázavou, zřejmě padla. „Pokud nepřijde nějaká nečekaná dešťová či sněhová přeháňka, budeme hrát v Novém Městě,“ nastínil kouč Vrchoviny Lukáš Michal.

Ten by se chtěl s podzimem rozloučit vítězně. „Máme velkou motivaci poslední zápas podzimu zvládnout a zdárně jej tak ukončit. Měli bychom být kompletní,“ těšilo jej.

O taktice ještě neměl úplně jasno. „Jde o to, abychom nehráli po celý zápas stejně, ale dokázali správně pracovat v různých fázích zápasu,“ dodal Michal.

OBRAZEM: Derby patřilo Bruslařům. Třetina se s bohatou kariérou loučil vítězně

Fotbalisté Velkého Meziříčí vyběhnou k podzimní derniéře na stadionu Frýdku-Místku. „Každý bod se počítá, minimálně jeden bychom si odtud chtěli odvézt. Věřím, že nám poslední domácí výhra nad Hranicemi dodala energii a sebevědomí,“ vysvětloval trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Od zápas neočekává nějakou úchvatnou podívanou. „Spíše to bude o boji a obětování. Kdo si za tím více půjde, ten uspěje. Motivace obou týmů je podobná. My se výhrou můžeme Frýdku dotáhnout, ten by naopak třemi body odskočil spodku tabulky. Do sestavy by se po nemoci mohl vrátit stoper Puža, otazník ale visí nad Šutou,“ přiznal Šimáček.

MSFL - 16. KOLO

PÁTEK: Hranice – Kvítkovice (17.00).

SOBOTA: Blansko – Vítkovice, Frýdlant n. O. – Hodonín, Uničov – Kroměříž, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Zlín B, Frýdek-Místek – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (vše 13.30).

NEDĚLE: Ostrava B – Znojmo (10.15). Uh. Brod – Rosice 1:1 (hráno ve čtvrtek). Hlučín – Slovácko B (23. 11. v 16.00).