Ani ve třetím kole Moravskoslezské fotbalové ligy se hráči juniorky Jihlavy vítězství nedočkali. Ze hřiště rezervy prvoligového Zlína se v neděli vraceli z prohrou 1:4.

V nedělním utkání třetího kola MSFL podlehli fotbalisté rezervy FC Vysočina (v modrém) béčku Zlína na jeho půdě 1:4. | Foto: Jaroslav Loskot

Po prvním poločase to ovšem vypadalo, že k zisku alespoň bodu by nemuselo být daleko. Domácí sice šli po dohrané standardce čtyři minuty před půlí do vedení, jenže v poslední minutě prvního dějství z brejku vyrovnal na 1:1 Savi.