Rychle zapomenout. Fotbalisté Velkého Meziříčí schytali v sobotním utkání 19. kola Moravskoslezské fotbalové ligy debakl 0:5 na stadionu Blanska.

Fotbalisté Velkého Meziříčí (v červeném) to letos na Blansko neumí. Na podzim mu doma podlehli 0:2, v sobotu pak na jeho hřišti dokonce 0:5. | Foto: Jaroslav Loskot

S naprosto odlišnými pocity než hráči Nového Města odcházeli v sobotu ze hřiště fotbalisté Velkého Meziříčí. V Blansku totiž podali výkon, který jen stěží snesl třetiligové parametry.

V prvním dějství byl domácí celek jasně lepší, což zužitkoval v dvoubrankový náskok. Nejprve využil chybu v rozehrávce Meziříčí Tulajdan, jedenáct minut před půlí pak faul gólmana Dubce trestal z pokutového kopu Šedivý. „Náš výkon, to byla jedna velká hrůza,“ nebral si servítky kormidelník Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Jeho ovečky po změně stran přidaly, jenže co to bylo platné, když skórovat nedokázaly. „Branku jsme vstřelili, ale sudí ji pro faul na gólmana neuznal. To byl rozhodující okamžik zápasu, kdy jsme se ještě mohli vrátit do hry,“ smutnil lodivod Velmezu.

OBRAZEM: Fotbalisté Vrchoviny válí. Také podruhé na jaře venku naplno bodovali

Krátce poté totiž Kapur vstřelil třetí gól Blanska a bylo definitivně po nadějích. Šest minut poté se prosadil Pecuch a na konečných 5:0 upravil v úplném závěru opět Kapur. „Kromě těch deseti či patnácti minut z úvodu druhé půle neměl náš výkon se třetí ligou nic společného. Pokud nezlepšíme náš přístup, budeme tuto soutěž pro Velké Meziříčí jen stěží zachraňovat,“ se zcela vážnou tváří dodal Šimáček.

MSFL - 19. KOLO

BLANSKO - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 5:0

Góly: 21. Tulajdan, 34. Šedivý (PK), 62. Kapur, 68. Pecuch, 90. Kapur. Rozhodčí: Marek – Julínek, Mayer. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 2:0. Velké Meziříčí: Dubec – Hron (83. Marek Malata), Puža, Havlík, Sysel (63. Dolejš) – Partl (78. Foltýn), Šuta, Franěk, Smejkal (63. Mucha), Plichta (63. Bouček) – Mirek Malata.