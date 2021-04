O tom, že Ladislavu Kolčavovi chybí zápasové zatížení, není pochyb. I sám lídr týmu třetiligového nováčka z Jihlavy to potvrdil. „Strašně mi to chybí, jako každému fotbalistovi, protože je to už dlouhé. Sice jsme si zvykli, ale s klukama se pořád bavíme, kdy to začne, kdy budeme moci hrát. A je jedno, jestli mistráky nebo přáteláky,“ reaguje.

Jenže pandemie koronaviru trvá a soutěže stále stojí. Bolestivější je to pro juniorku druholigového A-týmu o to víc, že její hráči se mají za rezervu ukázat své kvality. A posléze se pokusit nakouknout do prvního týmu. Ale bez pořádného tréninkového a herního zatížení to je nemyslitelné. „Přesně tak. My bychom si chtěli říct o dres áčka, ale přicházíme o motivaci a tuhle šanci. A nevýhodu mají i ti kluci, kteří v áčku jsou, ale nehrají. Dá se říci, že stojí, protože za nás se nemohou jít rozehrát,“ pokrčil rameny Kolčava.

Podzim se jihlavské rezervě vůbec nevydařil. S pouhými třemi body na kontě je poslední. „Trvalo nám, než jsme si zvykli na soutěž, která byla pro všechny něco nového. Pro hodně kluků to byla první zkušenost s dospělým fotbalem. Skočili do toho po hlavě, nedařilo se nám a kolikrát jsme neměli ani potřebné štěstí,“ vrátil se o několik měsíc dozadu kapitán týmu. „Uvidíme, jestli se to spustí. Pokud ano, určitě s tím budeme chtít něco dělat a bojovat o záchranu. I vedení chce soutěž zachránit,“ dodává bojovně.

Ale jelikož to vypadá, že sezona se kompletní nedohraje, bude setrvání v třetí nejvyšší soutěži velmi složité, takřka nemožné. „Na jednu stranu chceme moc hrát, ale na druhou stranu by pro nás bylo asi lepší, kdyby se hrát ani nezačalo,“ pousmál se Kolčava nad variantou, která by v případě anulování podzimních výsledků Jihlavu B v MSFL udržela.