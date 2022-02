Ačkoliv to celý první měsíc zimní přípravy příliš nevypadalo, nyní se zdá, že by do jarní části sezony mohli jít třetiligoví fotbalisté Nového Města na Moravě s významně posíleným kádrem. Jedinou ztrátou je odchod záložníka Holmana do Znojma.

U všech nových posil Vrchoviny se jedná o hráče, kteří již v klubu v minulosti působili. Osmnáctiletý levý bek či záložník Jakub Novotný je odchovancem klubu, svá žákovská a dorostenecká léta trávil v FC Vysočina Jihlava.

Odtud jej také trenér Vrchoviny dobře zná. „Osobu Jakuba vnímám velice pozitivně, jak sportovně, tak také povahově. Bylo to pro mě trošku překvapením, že se rozhodl pro návrat už teď v zimě, ale jsem za to rád. Určitě by měl atakovat základní sestavu,“ pochvaloval si kouč Nového Města Pavel Procházka.

Premiéru si mladý fotbalista odbyl při sobotní demolici Havlíčkova Brodu na netradičním postu. „Ačkoliv je zvyklý hrát na levé straně hřiště, musel naskočit ve středu pole. Zvládl to však velice dobře,“ ocenil.

Pro jarní boje s Novotným ovšem Procházka počítá na levou stranu. „Tam nás na podzim tlačila bota, ale teď to vypadá slibně. Smetana, Svoboda a Novotný vytváří pořádnou konkurenci, kterou moc a moc potřebujeme,“ přiznal lodivod Nového Města.

Další dva návraty jsou z kategorie zkušených borců. „Návrat ohlásil Michal Skalník, který se loni na jaře, kdy se nehrálo, rozhodl skončit. Kvůli výronu v kotníku je nyní na čtrnáct dní mimo, ale na pravý kraj zálohy, případně do útoku, se nám bude moc hodit,“ komentoval.

I třetí posila je novoměstským fanouškům dobře známá. Z nedaleké Bystřice nad Pernštejnem se vrací středopolař Luboš Zbytovský, který ve Vrchovině s úspěchy působil v letech 2017 – 2020. „V jeho případě hledáme s Bystřicí cestu, abychom mohli tento příchod dotáhnout. Se samotným hráčem jsme už domluvení, také s námi začal trénovat. Podobně jako Skalník ale má teď i Luboš drobný zdravotní problém,“ prozradil.

Možný problém tkví v tom, že vedení Bystřice sice nehodlá svému hráči v odchodu nikterak bránit, požaduje za něj však hráčskou náhradu. „Myslím si, že bychom mohli najít společnou řeč, mám už určitou představu,“ sdělil Procházka.

Pozitivem je návrat útočníka Matulky, který své kvality opět potvrdil při sobotní výhře 7:1 v Havlíčkově Brodě. „Do přípravy by se už měl zapojit také dlouhodobě zraněný stoper Batelka. Prodělal sice covid, ale už by měl být po těch lapáliích v pořádku,“ oddechl si.

Naopak záložník Šteffl blížící se start jarní části určitě nestihne. „Po plastice křížového vazu pozvolna začíná s tréninkem. Na umělou trávu nemůže, pro začátek jara nebude k dispozici. Počítám, že by se mohl zapojit někdy v průběhu dubna. Pro nás je klíčové, aby byl fit pro následující sezonu,“ neskrýval.

Pokud se budou Sportovnímu fotbalovému klubu vyhýbat zranění, mohl by mít pro jarní část letošního ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy solidní sílu.

To ostatně potvrdil také sedmapadesátiletý kormidelník. „Ty tři příchody, plus návrat Batelky a zdravý Matulka, to by mi v tuto chvíli stačilo. Těchto pět jmen totiž ohromně zvýší konkurenci v mančaftu.“

Jednu ztrátu přesto v Novém Městě zaznamenali. „Záložník Holman odešel do Znojma, kam chtěl zamířit už v létě. Byť u nás měl být na ročním hostování, za jeho kvalitní odvedenou práci pro klub jsme mu vyhověli,“ vysvětlil Procházka.