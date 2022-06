Bylo pro vás rozhodnutí vedení Vrchoviny, že s vámi neprodlouží roční smlouvu, překvapením?

Byl to logický krok. Výsledky nebyly, proto se vedení klubu rozhodlo, že chce něco změnit.

Počítám, že předsezonní cíle asi byly vyšší než konečné šestnácté místo…

Před sezonou jsme měli za cíl nehrát vyloženě o záchranu. I když jsem už tehdy tušil, že to bude ohromně těžké. Situace se vyvinula tak, že jsme skončili tam, kde jsme skončili.

Odpovídá toto umístění kvalitám kádru, nebo jste měli na víc?

Je to realita. Naše výsledky podle mého odpovídaly momentální síle kádru. Svým způsobem bylo v některých fázích zázrakem, že jsme třetí ligu pro Nové Město dokázali zachránit. Přispěly k tomu také situace ve druhé lize i zimní odstoupení Dolního Benešova ze soutěže. I když si uvědomuji, že to nevypadá hezky, že jsme na předposledním místě doslova přitlučení, je skutečnost, že jsme se zachránili, pro Nové Město docela úspěchem.

Po celou sezonu jste se neustále potýkali se spoustou zraněných. Zažil jste v předchozích štacích něco podobného?

Asi ne, tohle byla velká anomálie. Nejhorší na tom bylo, že se jednalo o hráče nesmírně důležité. V útoku chyběli Matulka s Dubou, podobné problémy jsme řešili i v defenzivě. Celý podzim chyběl Batelka, velkou část jara Černý, pravidelně absentoval Vícha. Smetana nastoupil do prvního jarního utkání a pak už vůbec. Nechci se vymlouvat, ale kádr byl úzký a v té kvalitě jsme holt nemohli být více konkurenceschopní.

Nevyčítáte si zpětně, že se mužstvo více neposílilo?

Podnikl jsem spoustu pokusů někoho přivést. Třeba hráče z brněnské Zbrojovky. Bohužel ti chlapci pokaždé zvolili jiné kluby ve třetí lize jako Blansko, Znojmo či Kroměříž. Do Nového Města jsem nebyl schopný, ať už kvůli vzdálenosti či finanční náročnosti, někoho získat. Taková hostování či přestupy se ukázaly jako neproveditelné.

Jak velkou roli v tomto směru hrají i možnosti, řekněme, infrastruktury klubu?

Neřeknu žádnou novinku když povím, že ta připravenost Nového Města pro MSFL je nedostatečná. Mít pouze jedno jediné hřiště pro tolik mužstev, to jinde nenajdete. Ať se jde každý podívat na jakýkoliv tým ve třetí lize a zjistí, že ty kluby jsou na úplně jiné úrovni. I na úrovni krajského přeboru mají všichni lepší podmínky než Vrchovina. To opět není stížnost, pouze konstatování skutečnosti. Dnes mají všude k dispozici aspoň dvě travnaté hřiště, o umělé trávě ani nemluvě. Pokud se situace v tomto směru neposune, neposune se pozitivním směrem ani celý klub.

Vaším velkým problémem byla bilance v domácích utkáních. Proč se vám před vlastními fanoušky příliš nedařilo?

Po celou sezonu jsme nebyli schopní soupeře přehrávat, zatlačit ho, mít nějakou herní převahu. Naše hra byla postavená tak, že jsme byli v podstatě donucení vycházet ze zabezpečené defenzivy, dobře bránit a snažit se skórovat z brejkových situací. Ať si promítnu kterékoliv naše vyhrané utkání, tak platí, že ve všech jsme dobře bránili a ty body dělali z dobré defenzivy. Chtěli jsme hrát dopředu, ale když nemáš potřebnou kvalitu, nikoho nepřehraješ. To je realita.

Jak jste vnímal to, že část diváků na stadionu v Novém Městě se od určité doby postavila a vyjadřovala negativně k vaší osobě?

Bylo to nepříjemné, především ty hulvátské výlevy. Nejen vůči mé osobě, ale třeba také vůči rozhodčím. Myslím, že to není v pořádku a nedělá to dobrou pověst Novému Městu. Bohužel to tak nyní ve společnosti je, stačí se podívat i na projevy diváků při zápasech Sparty či Slavie. Divák se na zápasy dívá jen přes výsledky, kdežto já také přes individuální, ale i týmové výkony. Konečný výsledek je však rozhodující, tomu rozumím.

Jak budete na angažmá ve Vrchovině vzpomínat?

Nebyl to vůbec šťastný rok, po sportovní stránce na něj nebudu vzpomínat vůbec dobře. Na druhou stranu jsem se tu potkal s řadou dobrých lidí. Myslím, že v kabině bylo vše v pořádku. Se spoustu hráčů jsem se znal už z Jihlavy, ty další jsem pak poznal. Po sportovní stránce průběh sezony nebyl příjemný, jezdit od porážky k porážce nikoho nebaví. Mezilidské vztahy ale byly v pořádku.

Kam nyní povedou vaše další trenérské kroky?

Přiznám se, že teď se cítím z toho všeho opotřebovaný. Chci si nyní chvíli odpočinout a ty nabídky, to oťukávání z různých klubů, směřuji k tomu, že si musím vše rozmyslet.

Takže si nyní dáte od fotbalu nějakou přestávku?

Ještě uvidím. V každém případě ale platí, že nechci jít do klubu, kde budou problémy se hřištěm, hráči, ale třeba také s balony. Ano, i to jsem v předešlých letech zažil, byť to zní úsměvně. Chci dělat fotbal a je mi jedno u jaké to bude kategorie. Proto se nechci unáhlit. Řešit budu toto téma až po návratu z dovolené. A je tu ještě jedna věc. Rozhodně nechci z Bystřice dojíždět někam hodně daleko. Jezdit několikrát do týdne třeba sto kilometrů, to už je moc.