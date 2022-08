Fotbalisté Nového Města zahájí novou sezonu už v pátek od 18.00, kdy na domácí půdě přivítají juniorku Slovácka. „Všichni už se těšíme, je cítit očekávání, jak to zvládneme. Pro mě jsou to trošku odlišné pocity, ale věřím, že do sezony vstoupíme dobře,“ usmíval se Lukáš Michal, který z role kapitána v létě přesedlal do pozice nového trenéra Vrchoviny.

Byť během letní přípravy jeho svěřenci odehráli pouze dva duely, obavy z nesehranosti či nerozehranosti nemá. „Určitě by nám ještě nějaký ten zápas pomohl, ale v soutěži jich bude hodně, takže to až tolik nevadí. Obranná fáze, kde došlo ke změnám, bude fungovat stejně, jen zčásti se obmění. Kluci už jsou na sebe zvyklí, na tréninku na tom pracujeme,“ komentoval.

Nakolik je juniorka letošního účastníka evropských pohárů pro začátek soutěže (ne)příjemným protivníkem, nechtěl kouč Nového Města spekulovat. „Těžko hodnotit. Nevím, v jakém složení k nám přijedou. O rezervních týmech ale vesměs platí, že mají mladé a běhavé hráče, bude to silný soupeř. Máme k němu respekt, ale budeme se snažit soustředit na sebe a naši hru, kterou se chceme prezentovat,“ zdůraznil.

V sestavě ještě má drobné nejasnosti. „Řeším dva otazníky, o nichž se rozhodne až po předzápasovém tréninku,“ dodal Michal.

Fotbalisté Velkého Meziříčí se v premiéře v sobotu odpoledne představí na stadionu Uherského Brodu. A s čerstvou posilou ve středu pole. „Z širšího kádru Jihlavy nás posílil střední záložník Tomáš Franěk. Jedná se o mladého hráče, který hře umí dát myšlenku, což nám trošku chybí,“ popisoval trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Podobně jako jeho celek, také kádr sobotního soupeře prošel přes léto řadou změn. „Brodu také odešlo dost hráčů, jež nahradili hlavně mladíčci. Navíc ještě vyměnili trenéra, bude to úplně jiný tým než vloni,“ naznačil.

Minimálně bod by si celek z Vysočiny chtěl odvézt. „Po tom množství změn bych byl skoro raději, kdybychom jeli na půdu nějakého super favorita, kde by od nás nikdo nic nečekal. Uherský Brod by měl být celkem na naší úrovni, ale má výhodu domácího prostředí. Určitě musíme vyjít z pozorné defenzivy, na žádný otevřený hurá fotbal nyní asi nemáme kvalitu,“ upozornil Šimáček.

MSFL - 1. KOLO

PÁTEK: NOVÉ MĚSTO N. M. – Slovácko B (18.00), Hlučín – Hranice (19.00).

SOBOTA: Hodonín – Znojmo, Frýdek-Místek – Zlín B, Frýdlant – Vítkovice, Blansko – Kroměříž, Uherský Brod – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (vše 17.00).

NEDĚLE: Uničov – Kvítkovice, Ostrava B – Rosice (oba 10.15).