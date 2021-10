Hosté přidali ještě další tři přesné zásahy a ukončili tak pětizápasovou šňůru juniorky FC Vysočina bez prohry. „Asi jsme si po těch slušných výsledcích mysleli, že to půjde samo. Hráči Slovácka nás předčili ve všech činnostech, vyhráli zaslouženě,“ mrzelo Veselého.

Místo možného vyrovnání, ale ještě do přestávky hosté opět odskočili. Chybu obrany nekompromisně potrestal Pernica. „Věřil jsem, že nás ty dva góly nakopnou, jenže jsme bohužel opět inkasovali,“ mrzelo Veselého.

Úvodní dvacetiminutovka pátečního dopoledního zápasu by se z pohledu domácího souboru dala nazvat pasáží hrůzy. Hosté nejprve využili dvě rychlé akce a po nešikovném zákroku jednoho z domácích obránců zvýšil v 17. minutě hostující Aldin už na 3:0 pro svůj celek. „Hráči Slovácka potrestali všechny tři chyby, které jsme vyrobili,“ postýskl si kormidelník FC Vysočina.

