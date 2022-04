Osm kol mají za sebou, dalších devět na ně ještě čeká. Vzhledem k zimnímu odstoupení Dolního Benešova je nyní Moravskoslezská fotbalová liga v polovině své jarní části. Deník se podíval na situaci klubů z Vysočiny a jejich výhled do závěrečné čtvrtiny letošního ročníku.

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ - 11. místo, 28 bodů (33:38)

Průměr. Tak by se jedním slovem dalo zhodnotit to, co v posledních letech stabilní účastník třetí ligy v první polovině jarní části předvedl. Osm bodů ze sedmi duelů není důvodem k jásotu, ale ani důvodem k přehnané skepsi.

Paradoxně největším současným problémem je pro Velké Meziříčí disciplína. Už třikrát totiž dohrávalo zápas jen v deseti. „Ty červené karty jsou neuvěřitelně zbytečné a laciné. Pokud chceme bodovat, musíme to změnit,“ neskrýval kouč Velmezu Jan Šimáček.

SFK NOVÉ MĚSTO N. M. - 15. místo, 20 bodů (23:44)

Výkony celkem slušné, ale bodový počin minimální. Hráči Vrchoviny se za své jarní výkony, až na jasnou domácí prohru se Znojmem, nemusí stydět. Jenže pouze čtyři body za remízu s béčkem Zlína a důležitou výhru nad trápící se rezervou Jihlavy jsou prostě málo.

Jako klíčový se pro Nové Město jeví zápas proti stejně ohroženým Otrokovicím, který se na Vysočině odehraje první květnovou sobotu. „My si ale nemůžeme vybírat, ve kterém utkání budeme bodovat. Do každého zápasu musíme jít se stoprocentním nasazením a cílem v něm nějaký bod urvat,“ prozradil trenér Nového Města Pavel Procházka.

Toho po celou sezonu pronásleduje až neuvěřitelná série zranění klíčových opor. „Tak to bohužel ve fotbale chodí, s tím se musíme vyrovnat. Vymlouvat se na to nemůžeme,“ dodal.

FC VYSOČINA JIHLAVA B - 17. místo, 13 bodů (25:58)

Hrůzostrašně vyznívá pohled na dosavadní jarní bilanci jihlavských mladíčků ve třetí lize. Sedm proher v řadě, v posledních pěti zápasech navíc ani neskórovali. Hlavní adept pádu do divize je nyní bohužel naprosto jasný.

Nad příčinami posledního místa tabulky se nemusí moc spekulovat. Pokud se juniorka FC Vysočina ve třetí lize zachrání, bude to malý sportovní zázrak. „Nedáváme góly, sami je naopak našim soupeřům nabízíme. V tom je mezi námi a zbytkem klubů největší rozdíl. Už bychom jednou potřebovali v utkání vést. Pokaždé musíme skóre dohánět, což je hodně složité,“ postýskl si kouč béčka Jihlavy Michal Veselý.