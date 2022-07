Oba týmy se potkávaly v posledních sezonách v MSFL, ale tým Vysočiny B třetiligovou příslušnost neuhájil a vrací se tak do divize D. Nový trenér Kamil Průša (Michal Veselý povýšil jako asistent k druholigovému A mužstvu) testoval hlavně mladíky, a to bylo na obrazu přípravy znát.

To bral v potaz kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček. „Bylo vidět, že soupeř tvoří nový tým. Nenastoupili hráči ze širšího kádru A-týmu, šanci dostali hráči z juniorky a nadějní dorostenci," líčí.

Favorit tak po zásluze vyhrál vysoko 6:1, když tři branky vstřelil Mirek Malata a po jedné přidali Partl, Mucha a Štourač. „V týmu zkoušíme pět nových hráčů, takže sehranost ještě chybí. S přístupem jsem ale spokojený, nemůžu nic špatného říct,“ tvrdí Šimáček.

Zmiňovanými novými tvářemi jsou brankáři Šimon Slabý (FŠ Třebíč) a Michal Lancman (FC Vysočina Jihlava), obránce Erik Vinger (Světlá nad Sázavou – prošel mládežnickými výběry Trnavy a Dunajské Stredy) a záložníci Jurij Borovčenko (HFK Třebíč – odchovanec Dynama Kyjev) a Leo Štourač (předchozí angažmá ve Vyškově a Líšni). „Odehráli v zápase tolik minut, co vzhledem k zdravotní situaci šlo. Splnili to, co jsme očekávali,“ pokračuje Šimáček.

Ten potřeboval tým posílit zejména na postu gólmana, protože Marek Kolář uspěl na testech v druholigové Vlašimi. Dalšími ztrátami jsou pak odchody Davida Komínka (Znojmo), bratrské dvojice Robin Demeter a Patrik Demeter, Jana Nedvěda (návrat do Žďáru), Martina Pavlíka (Havlíčkův Brod). Do letní přípravy nenastoupili ani Jiří Urbánek a David Sargsyan.

Výkon mužstva však Šimáček nepřeceňuje. „Po prvním zápase nemůžeme soudit, zvláště když soupeř nenastoupil v nejsilnějším složení. V sobotu hrajeme s juniorkou Zbrojovky, snad nás protivník prověří více,“ doufá.