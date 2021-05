Je to pro něj nová výzva. Po dlouhých letech, kdy se v drtivé většině věnoval práci s mládeží, především v Jihlavě, se Pavel Procházka ujme vedení mužů Vrchoviny. „Dobře vím, do čeho jdu,“ sdělil v rozhovoru pro Deník šestapadesátiletý kouč z Bystřice nad Pernštejnem.

Co rozhodlo o tom, že jste akceptoval nabídku na hlavního trenéra třetiligových mužů SFK Nové Město na Moravě?

Klíčová pro mě byla samozřejmě soutěž, třetí liga už má přece jen zvuk. Důležitou roli hrála i malá vzdálenost Nového Města od Bystřice. Dalekého cestování jsem už měl docela dost, navíc jsem se v posledním roce trošku „vyléčil“ v Blansku.

Zvažoval jste tedy i jiné možnosti?

Ano. Měl jsem další dvě nabídky z Brna, konkrétně z Líšně a Svratky, které se ovšem týkaly práce u mládeže.

Zmínil jste krátké angažmá v druholigovém Blansku. Jaký pro vás poslední rok, který jste tam strávil v roli šéftrenéra mládeže, vlastně byl?

Stěžejním člověkem v Blansku byl pan Merta. Všechno organizoval, pomáhal také s mládeží, bez něj by v Blansku druhá liga nikdy nebyla. Jakmile v únoru skončil, ten klub úplně přestal fungovat, byla to velká ztráta. Co tam dál bude s mládeží nevím, muži by prý měli hrát třetí ligu.

Bude to pro vás pikantní souboj, až se na lavičce Nového Města utkáte právě s Blanskem?

Pro mě to bude úplně normální souboj. Jen jeden rok v klubu, navíc ještě covidový, není tak dlouhou dobou, že bych měl následný souboj s ním brát nějak prestižně.

Přejděme k vašemu novému působišti. Jak dobře znáte současný kádr Vrchoviny?

Mančaft jsem docela dost sledoval. Navíc mám velmi dobré vztahy s mým předchůdcem Richardem Zemanem, takže jsme poměrně často byli ve spojení. Nechci přehánět, ale dobře sedmdesát procent kluků ve Vrchovině dobře znám, resp. jejich fotbalový výboj. Spousta jich prošla mládeží v Jihlavě, jiné znám z působení v konkurenčních týmech. Těch, s nimiž jsem dosud neměl tu čest, není mnoho.

O vás se dobře ví, že o víkendech hojně navštěvujete fotbalové zápasy na Vysočině i jižní Moravě. Jak často jste viděl právě Nové Město?

Docela často, protože na jeho zápasy jsem jezdil poměrně pravidelně. Pokud jde o třetí ligu, je to pro mě nejblíže, samozřejmě pak ještě zmíním rovněž Velké Meziříčí.

Kdy mužstvo převezmete?

Do konce května jsem vázaný v Blansku, do té doby ještě tým na trénincích povede Richard Zeman. Poslední květnový den pak mužstvo přeberu a zahájíme první tréninkový blok, který bude trvat do pětadvacátého června.

Jaký výkonnostní cíl před vás postavilo vedení klubu?

MSFL je těžkou a náročnou soutěží, ale Nové Město se s tím v předchozích třech letech popasovalo velice dobře. Byť se poslední dva ročníky nedohrály, nebylo ani jednou na padáka. Nechci být alibistou a dávat si nízké cíle, navíc ve sportu nikdy dopředu nevíte, co může přijít. V každém případě ale chceme třetí ligu pro Vrchovinu udržet, to je jasná priorita.

Jak se těšíte na početné, ale leckdy i poměrně horkokrevné a náročné novoměstské publikum?

Fotbal se hraje pro fanoušky, kteří chtějí, zjednodušeně řečeno, především vyhrávat. Budu se snažit pracovat a vytvořit takovou atmosféru, aby se jim fotbal líbil, mohli nám zatleskat a byli jsme spokojení my i oni. Fanoušků chodí v Novém Městě na zápasy hodně, tribuna bývá pokaždé plná, k tomu umí udělat velice dobrou atmosféru. Mým cílem je, abych jich i nadále chodilo minimálně tolik a podporovali nás svými hlasivkami.