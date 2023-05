Červená karta pro jeho obránce se mu příliš nezamlouvala. „Vím, že si ji rozhodčí obhájí. Útočník hostů šel sice do čisté gólové šance, ale Mrňa chtěl hrát míč. Byl to souboj, po němž jsem očekával žlutou kartu. Ale nevím, v pravidlech se tolik nevyznám.

Po vyloučení následoval pokutový kop pro hosty, který ale Veleckému skvělým zákrokem zlikvidoval gólman Lancman. Podobný kousek se mu přitom povedl také již o týden dříve.

Fotbalisté Humpolce zachránili remízu s Bystřicí až z penalty chvíli před koncem

Tímto zákrokem nastartoval svůj excelentní výkon, kdy zlikvidoval minimálně pět stoprocentních tutovek hostujícího favorita. „Michal byl jednoznačně mužem zápasu, o čemž ostatně jasně svědčil velký aplaus, kterého se mu po závěrečném hvizdu dostalo od našich fanoušků,“ vysekl poklonu své jedničce lodivod Velmezu.

A na konto brankářské jedničky ještě přidal. „Když to zlehčím, tak od toho Michal mezi třemi tyčemi stojí. (usměv) Hlavně chycená penalta byla strašně důležitá. Inkasovat z ní, bylo by to pro nás v deseti neuvěřitelně složité,“ uvědomoval si.

Pár minut před půlí navíc po standardní situaci dostal celek z města pod dálničním mostem do vedení kapitán Puža. Po změně stran se tak domácí mohli soustředit na pozornou defenzivu.

FOTBALOVÝ VÍKEND: Postupové oslavy Pelhřimova do divize se ještě odkládají

Rezerva Slovácka po hodině hry dokázala vyrovnat, ale další branku už se jí z řady příležitostí vstřelit nepodařilo. „Nezbylo nám nic jiného, než se dobře posouvat v bloku a kvalitně bránit. Nic jiného se proti profíkům Slovácka v této situaci dělat nedalo,“ neskrýval Šimáček.

A doplnil ještě. „Takový zápas by nám mohl jen a jen pomoci, ale musíme zopakovat i v dalších zápasech podobně nasazení a zanícení pro výsledek.“