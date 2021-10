Také juniorku FC Vysočina čeká brzké vstávání. V neděli dopoledne se postaví do cesty vedoucí rezervě Baníku.

Jeho tým vyšel v posledních čtyřech kolech naprázdno. „Nehrajeme zle, jenže nejsme efektivní. Venku se nám letos daří více, snad to potvrdíme také při sobotním utkání,“ vyslovil své přání Michal.

Opět do tří dnů je rozložen program desátého kola letošního ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy. Všechny tři kluby z Vysočiny budou tentokrát hostovat na stadionech svých soupeřů.

