O uplynulém víkendu se měla rozjet Moravskoslezská liga mužů, která na podzim nestihla kompletní porci zápasů, a start jara se tedy posunul o pár týdnů dopředu. Ovšem nelepšící se situace začátek letošního dějství dál odkládá. „Jednou dvakrát týdně se někdo z kluků zeptá, jestli se něco neděje nového. A přestože z FAČR (Fotbalová asociace České republik – pozn. autora) přišla nějaká zpráva, že by se mohlo začít na přelomu března a dubna, tak je to myslím jen taková střelba,“ reaguje trenér Jihlavy B Michal Veselý. „Já mám takovou svou představu, že než se vrátí děti do školy, nerozjede se to,“ doplňuje.

Nicméně svůj tým, ve kterém má patnáct hráčů a jednoho gólmana, chystá tak, aby byl v případě náhlého startu nachystaný. „Začít bychom mohli, i když nevím, jak by to vypadalo,“ pousmál se kouč rezervy, ovšem vzápětí trochu smutně dodal: „Ale ta nejistota je strašná, kdybychom věděli alespoň pevný termín. Navíc ani počasí tomu nenahrává. Nevidíte, že by se blížilo jaro.“

Jeho svěřenci se v týdnu ale schází, i když na hřišti dodržují stávající opatření a k ideální náplni mají tréninkové jednotky daleko. „Když jsme na hřišti, snažíme se, aby měli neustále u sebe balon a nezapomněli to. Ale samozřejmě je těžké dělat herní věci,“ nastiňuje Veselý.

Hráčům ovšem neodpustí v zimě tradiční nabírání kondice. „To si plní sami kluci. V dnešní době je to díky běhacím aplikacím dobře kontrolovatelné. Mají své individuální plány a posílají mi to. A zatím to plní. Podle mě s tím nemají problém a jsou možná rádi, že vypadnou do lesa nebo parku něco udělat,“ říká Michal Vselý a dodává: „V rámci svých domovů si i sami posilují a zpevňují střed těla, mají i kompenzační cvičení.“