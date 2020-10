V první půlce se museli oba gólmani vytáhnout. Jihlavského Doležala jednou zachránilo břevno, podruhé si brankář Vysočiny počínal parádně při pokutovém kopou Votavy. Ten si spravil chuť, když po půlhodině skóre otevřel. Na druhé straně mohl udeřit Matulka, ale ani jednu ze svých šancí neproměnil.

Po změně stran se to povedlo Araujovi, kterého našel přesným centrem Lát. Otočit skóre mohl Matulka, ovšem nedal, a zanedlouho přišel trest. Vítěznou branku zaznamenal po akci středem hřiště Houser.

MSFL

JIHLAVA B – KROMĚŘÍŽ 1:2

Góly: 50. Araujo – 35. Votava, 70. Houser. Rozhodčí: Hubený. ŽK: 3:1. Diváci: 120. Poločas 0:1. Jihlava B: Doležal – Křišťál, Pojezný, Mikuška (39. Havlín), Lát - Kolčava (81. Trnka), Ritter - Růžička (73. Vošmera), Matulka Chok – Araujo-Wilson.

Marná pak byla snaha domácích o vyrovnání a zisk premiérového bodu. „Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři a myslím, že jsme se s duelem popasovali slušně. Myslím si, že jsme nebyli horším týmem. Jenže jsme nebyli schopní vstřelit branku, která by nás poslala do vedení. Moc nás to mrzí, zvlášť když šlo už o čtvrtou těsnou porážku v řadě. Věřím, že nám to v dalších utkáních už vyjde. Čekají nás soupeři ze spodních pater tabulky,“ zhodnotil na klubovém webu kouč Michal Kadlec.