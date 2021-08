V prvním kole zaskočili Uničov a přivezli si nečekaný bod. Očekávalo se tudíž, že budou hráči rezervy FC Vysočina před domácím utkáním druhého kola Moravskoslezské fotbalové ligy proti Blansku psychicky nahoře.

Nic z toho se ovšem Na Stoupách v sobotním dopoledni nepotvrdilo. „Bodovat jsme si nezasloužili. Vůbec se mi to z naší strany nelíbilo. Začalo to už tím, že jsme do utkání špatně vstoupili, což vyústilo v inkasovanou branku,“ zlobil se Veselý.

Ještě do pauzy ovšem dokázali jeho svěřenci vyrovnat. „Věřil jsem, že se po vyrovnání zvedneme. Bohužel se nic z toho nenaplnilo a naše hra měla i nadále k ideálu daleko,“ popisoval.

O poločasové přestávce tak bylo v jihlavské kabině dusno. „Musel jsem zvýšit hlas, protože to bylo potřeba. Jenže to příliš nepomohlo. Ani ve druhém dějství to nebylo nic moc. Hráči Blanska dobře bránili a podnikali nebezpečné brejky. Několikrát to u naší branky zavánělo gólem,“ komentoval.

Přesto se zdálo, že z nepříliš povedeného vystoupení budou mít Jihlavští alespoň bod. V první minutě nastavení ovšem přišel šok v podobě inkasované branky. „Už jsem si říkal, že bod pro nás bude dobrý. Z posledního nákopu soupeře jsme ale celou situaci vzadu špatně vyřešili a nemáme nic,“ zlobil se.

Inkasované brance se asi dalo předejít. „Celá akce začala tím, že jsme zbytečně ztratili balon na polovině hřiště. Hosté okamžitě poslali dopředu jednoduchý nákop a najednou běžel jejich útočník sám na našeho gólmana. Špatně jsme situaci vyhodnotili,“ mrzelo kouče jihlavské juniorky.

Znovu ale musel uznat, že si jeho celek bodovat nezasloužil. „Pro slušný výsledek jsme toho v sobotu udělali hodně málo. Přišlo mi to, jako kdybychom si mysleli, že se nám vůbec nic nemůže stát.“

Jaký to rozdíl oproti úvodnímu přestavení v sezoně na stadionu Uničova (remíza 1:1 – pozn. autora). „Před týdnem bojujeme celý zápas v deseti lidech, padáme do střel a urveme jeden bod. Teď to byl obrat o sto osmdesát stupňů, bylo to mdlé, asi jsme trošku urazili štěstěnu,“ domníval se Veselý.