Přestože už jsou povoleny tréninky na venkovních hřištích, fotbalisty Slavoje Polná to nechává klidnými. „Na ty podmínky, které jsou zatím dané, nepřistupujeme,“ hlásí asistent trenéra Patrik Trombelli, že scházet se a muset dodržovat rozestupy je pro ně neakceptovatelné. „V těch dvojicích to nemá s tréninkem nic společného,“ doplňuje.

Už tři měsíce se tedy jeho tým neviděl a záleží na každém, zda bere zodpovědně návrhy, které Trombelli hráčům posílá. „Každý pátek ode mě dostanou tři tréninky. Ale nevím, jestli mají tu vůli a donutí se. Jít si zadriblovat, dělat slalomy nebo někam chodit pořád běhat. Je to strašně dlouhé,“ reaguje jeden z trenérů Slavoje.

Pokud však dostane fotbal zelenou, tréninky se v Polné rychle rozjedou. „Když se bude moci trénovat v počtu, ve kterém se fotbal má hrát, musíme být připravení a museli bychom začít,“ potvrzuje Trombelli, který také přiznal, že ho tato varianta trochu straší. „Neumím si to ale moc představit, jak na to navážeme. Někdo možná něco dělal, někdo ne. Ten organizmus a to tělo budou potřebovat čas, dát ho znovu do pohybu. Nemyslím si, jestli se to dá stihnout například během tří týdnů,“ doplňuje.

Z jeho slov vyplývá, že by byl raději, kdyby se i tento ročník „odpískal“. A také nezapřel, že v tom hraje roli i postavení v divizní tabulce, jíž Slavoj s jediným bodem uzavírá a s případnou záchranou by to měl ohromě těžké. „V tuhle chvíli, ať mám fotbal rád, tak to tlačím očima, aby se to už nedohrávalo. Bylo by to násilím a vůči zdraví fotbalistů by to nebylo rozumné,“ vyřkl Trombelli svůj názor.

Podle něj by samotným zápasům kvalita chyběla. „Ani si nedovedu představit, jak by ty zápasy vypadaly. Mužstva, kterým o něco půjde, se na to budou těšit, těm z prostředka tabulky to bude jedno,“ myslí si a poukazuje i na další problém, možná nejzásadnější. „Plno oddílů bude mít problém, aby ty kluky u fotbalu udrželo. Ti, kteří mají starší hráče, to nemusí dát dohromady už vůbec. My už teď přemlouváme pětadvacetileté kluky, aby nekončili,“ dodává Patrik Trombelli.