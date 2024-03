Poslední Stará Říše se doma v sobotu představila v krajském derby proti Havlíčkova Brodu. A svého soupeře zaskočila tím, že se zápas, místo původně plánované umělé trávy v Jihlavě, uskutečnil na té přírodní v Říši.

Byl v tom i taktický plán? „Nebudu zapírat, že jsme věřili, že by to mohla být naše menší výhoda. Brod je zvyklý na umělku, naopak my jsme na našem hřišti předtím už třikrát trénovali,“ pousmál se kouč Staré Říše Lukáš Staněk.

Nebyl to ovšem jediný důvod. „Terén byl ucházející, takže v tom žádný problém nebyl. Navíc fotbal se hraje pro diváky a ti naši by to měli, pokud by museli cestovat do Jihlavy, přece jen složitější,“ připomněl.

Vstup do utkání ovšem klubu z Jihlavska vůbec nevyšel. Už po dvou minutách hry prohrával. „Musím uznat, že hráči Brodu tu akci sehráli výborně. Nijak nás to ovšem nepoložilo,“ potěšilo kormidelníka Říše.

Srovnat krok mohly jeho ovečky už do konce úvodního dějství. „Měli jsme tři šance, z toho jedna byla doslova milionová. Jenže nejprve trefíme v odkryté svatyni obránce a pak branku úplně nepochopitelně z malého vápna přestřelíme,“ kroutil hlavou.

Také po změně stran se hnal poslední celek tabulky divize D za vyrovnáním. „Konečně nám zahrál útočník. Oleksandr Tupik velmi dobře rozbíhal prostory, byl neustále nebezpečný, nakonec také vybojoval penaltu, po níž Čížek vyrovnal,“ vyzdvihl výkon ukrajinského forvarda.

Ve zbytku zápasu mohly oba celky strhnout vítězství na svoji stranu. „Měli jsme nějaké vyložené příležitosti, ale bez efektu. Na druhé straně ovšem šel útočník Brodu sám na naši branku, ale balon si naštěstí ukopl,“ komentoval.

Konečnou remízu 1:1 považoval trenér Říše za odpovídající dění na hřišti. „Remíza je asi spravedlivá. Spokojení můžeme být s přístupem a předvedenou hrou. Je to neprohra, člověk se může chlácholit tím, že získal bod, ale současně je to i ztráta. Převládají smíšené pocity,“ neskrýval Staněk.

O den později dopadli mnohem hůř fotbalisté Velkého Meziříčí. Na domácí umělé trávě podlehli podlehli ždíreckému Tatranu 1:3. „Ždírec byl určitě k poražení, o to větší škodou je pro nás konečný výsledek. Chce to od nás více obětavosti, rvavosti, ale i daleko větší touhy chtít vstřelit branku,“ sdělil trenér Meziříčí Milan Volf.