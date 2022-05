Ze druhé ligy zřejmě nespadne žádný klub z Moravy a Slezska. Definitivu by měli dnes získat jako poslední také fotbalisté Třince. To znamená, že ze tří divizních skupin dohromady sestoupí „jen“ čtyři mančafty. Situace je ovšem velice vyrovnaná.

Do krajských soutěží jistě spadnou poslední celky tabulky a celek s nejhorší bilancí na třináctém místě. Co to znamená pro kluby z Vysočiny?

OBRAZEM: Udělali jsme důležitý krok k záchraně, lebedil si spokojený Procházka

Vzhledem k situaci v tabulce skupiny D se zdá, že by se záchranářské boje měly týkat už jenom posledního dua, fotbalistů Ždírce a Polné. „Vypadá to tak. Na Starou Říši ztrácíme šest, na Žďár dokonce osm bodů,“ poznamenal kouč Ždírce Michal Votava.

Poslední Polná je na tom ještě o tři body hůř. Té vůbec nepomohla nedělní domácí prohra 1:2 s Břeclaví. „Nedáváme góly, v tom to celé je. Ten zápas to odhalil v plné nahotě. Po pauze už jsem naše vyložené příležitosti ani nepočítal,“ lamentoval lodivod Slavoje Ján Kubík.

Už v nadcházejícím kole přitom dojde právě na vzájemný souboj těchto dvou celků. Výhodu domácího prostředí bude mít Tatran. „Oba celky mají obrovské problémy v koncovce. Mít na kontě v této fázi soutěže jen třináct vstřelených branek, to je příšerná bilance,“ neskrýval trenér Ždírce.

Parádní šlágr: Dukovany srovnaly krok, zápas jara proti Rapoticím viděl plný dům

jeho ovečkám se však v posledních týdnech herně docela daří. Kolik bodů ze šesti zbývajících kol by mělo znamenat záchranu? „Tak, jak to sleduji, vychází mi to na hranici nějakých dvaceti bodů. Tedy jich ještě osm či devět získat,“ dodal Votava.

V klubu z Jihlavska se stále snaží zůstávat pozitivní. „Ve hře je pořád ještě osmnáct bodů, to je solidní porce. My ale potřebujeme začít vyhrávat. Co je nám platné, že nás trenéři soupeřů po zápasech chválí za dobrou hru, když body nemáme,“ poznamenal Kubík.

AKTUÁLNÍ SITUACE V MS DIVIZI

SKUPINA D

13. Ždírec – 12 b. (13:30)

14. Polná – 9 b. (13:47)



SKUPINA E

13. Strání – 11 b. (14:32)

14. Holešov – 10 b. (14:33)



SKUPINA F

13. Dětmarovice – 11 b. (20:57)

14. Heřmanice – 5 b. (13:82)



Tučně vytištěné týmy by se za současné situace zachránily.