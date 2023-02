Největším podzimním problémem Humpolce byla koncovka. Hlavně kvůli tomu mu v divizní tabulce patří až poslední místo. První dva přípravné zápasy ovšem naznačily možnou změnu. „Dali jsme v nich dohromady osm branek, to je velké pozitivum. Dopředu jsme nyní nebezpečnější, snad to tak bude pokračovat i dál,“ vyslovil své přání kouč A.F.C. Roman Veselý.

První příčina této změny je jasná. „Posunuli jsme Peška z pozice stopera na útočníka. Na podzim jsme si to nemohli dovolit, protože jsme za něj neměli náhradu vzadu. V útoku je hodně cítit, udrží balon a hlavně zachová klid v koncovce,“ pochvaloval si.

Navíc k Peškovi možná přibude ještě jedna útočná akvizice. „Zkoušíme Petra Vavřičku, což je rozený střelec. Ve čtyřiadvaceti je v nejlepších letech, naposledy sice kopal v Plačkově okresní III. třídu, ale předtím hrál několik let jihočeský krajský přebor,“ komentoval.

Zatím je v Humpolci Vavřička na testech. „Góly dávat umí, což je na fotbale to nejtěžší. Půjde ale o to, zda si zvykne na divizní tempo. S Peškem by mohli vytvořit kvalitní dvojici,“ přemítal.

Třetím pozitivním faktorem je vyprázdněná marodka v Humpolci. „Uzdravili se hráči, kteří na podzim prakticky nehráli, což bylo klíčové. Potřebujeme, abychom byli zdraví,“ zdůraznil Veselý.

Ačkoliv Speřice v Humpolci prohrály 2:3, jejich trenér byl s utkáním spokojený. „Udělali jsme řadu chyb, ale v této fázi tomu nepřikládám velkou váhu. Zápas jsme pojali hlavně fyzicky, aby si kluci řádně zaběhali,“ komentoval lodivod TJ Dálnice Jiří Holenda.

V kádru divizního nováčka jsou nyní na testech dva hráči. První potenciální posila je na postu gólmana. „Zkouším Dominika Švece z Žirovnice. Podle toho, jak se bude jevit, se posléze rozhodneme,“ nastínil.

Druhým testovaným je Matěj Vágner z Ledče nad Sázavou. „To je krajní záložník, dynamický, rychlostně dobře vybavený. U něj jsme si dali čas na začátek března,“ dodal Holenda.