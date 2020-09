Polenský Slavoj má po pěti divizních kolech na svém kontě jen jeden bod, a k tomu hrozivé skóre 2:18. Rozdíl v něm narostl i kvůli nedělnímu utkání ve Ždírci, hosté předvedli tristní výkon. „Z naší strany byl opravdu špatný. Bohužel výsledek 5:0 odpovídá i dění na hřišti a tomu, jak jsme k tomu přistoupili. A já jsem zklamaný. Čekal jsem, že se o to víc porveme,“ kroutí hlavou asistent trenéra Patrik Trombelli.

Už v samotném úvodu bylo podle něj zřejmé, kterým směrem se derby bude ubírat. „My jsme začátek vůbec nezachytili, dali si brzy nešťastně vlastní branku, a pak se vůbec nemohli dostat do hry. Byli jsme bez pohybu, bez organizace, bojovnosti. Hodně jsme jim to ulehčili, protože v úvodu zápasu byli na balonu jen oni,“ nechápal jeden z hostujících trenérů.

Z toho plynuly i další branky Ždírce. „My jsme byli zalezlí na své půlce a při druhém gólu jsme nebyli důrazní v šestnáctce,“ popisuje situaci Trombelli

Podle něho to debaklem skončit nemuselo. „Mohli jsme se vrátit do hry po pěkné akci, naší jediné v první půlce. Ale po spolupráci Šimka a Procházky vychytal Šerého na brankové čáře Konrád. Místo toho, aby to bylo 2:1 a dostali jsme se alespoň když ne herně, tak výsledkově na dosah, bylo to 3:0,“ lamentuje.

Po změně stran už tedy nebylo o co hrát. „Druhý poločas byl klasický. Ždírec si to zkušeně pohlídal. Na soupeřích bylo vidět, že i zvolnili, a tím jsme my opticky hru zlepšili, byli jsme víc na balonu. Ale i když tam přišly nějaké náznaky šancí, tak jsme krom jedné střely domácího brankáře vůbec neprověřili,“ dodává Patrik Trombelli.