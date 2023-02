Představitelé klubu před Vánoci oslovili Nadaci BJP Foundation s tím, že by se rádi zapojili do aktivit nadace a navrhli, že by uspořádali materiální sbírku. „Po konzultaci s personálem ústavu jsme se rozhodli pro uspořádání sbírky deskových her pro dětské onkologické pacienty,“ sdělil předseda FC Žďas Radim Chmelíček.

Žďárští fotbalisté deskové hry z dodaného seznamu vybrali mezi sebou mrknutím oka a pustili se i do sbírky her, které při samotném ozařování děti mohou využít.

„Nadace BJP Foundation MMA zápasníka Jiřího BJP Procházky byla poctěna, že mohla propojit dárce z našeho klubu a nemocné děti léčící se v onkologickém ústavu,“ dodal Chmelíček.