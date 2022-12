Zkušený kormidelník si během podzimu několikrát postýskl nad početnou marodkou, která byla jedním z klíčových faktorů dosavadních neúspěchů. „Musím říci, že jsem osobně něco takového ještě nezažil. Tedy aby byl tým takovým způsobem limitovaný neúčastí tolika hráčů,“ kroutil hlavou.

A dále pokračoval. „V podstatě jedině v utkání proti Havlíčkovu Brodu, což byla naše jediná podzimní výhra, jsme se sešli v jakémsi ucházejícím složení. Jinak jsme předtím ani potom neměli pořádnou sestavu. Pokaždé nám z ní její dobrá polovina scházela,“ postýskl si Veselý.

Nejvíce se to projevovalo v ofenzivní části. „Jako bývalého útočníka mě to doslova drtí. Neměli jsme, ani nemáme, hráče, který by dokázal rozhodovat zápasy. Bohužel jsme v posledních třiceti metrech před brankou soupeře neměli kvalitního hráče, který by dokázal akci zakončit,“ neskrýval trenér A.F.C.

Přitom šance si jeho svěřenci dokázali vypracovat. „Myslím, že mužstvo pracovalo, je ale hodně mladé. Možná proto jsou ti kluci ve finále hodně zbrklí, protože gólové situace jsme si vytvořili, ale nedokázali jsme je zrealizovat v branky. Chce to od nás větší klid v pokutovém územní, nebo naopak rychlejší rozhodování. Je to o kvalitě právě v té nejtěžší situaci, proto jsme nezvládali bodovat,“ viděl.

Klíčovým úkolem pro jaro bude uzdravení dlouhodobých marodů. „Maršík měl zlomený palec, Zástěra laboroval s ramenem, Kříž a Pecha s kolenem, Šerý měl poškozenou chrupavku, Havlín pro změnu prodělal mononukleózu. Na tom je vidět, jak jsme byli doslova rozsekaní. Pro jaro by ale většina z nich měla být k dispozici,“ naznačil.

Trenér Humpolce by se samozřejmě nebránil posilám zvenčí, ale má to své limity. „Plánujeme posílit, ale klub si rozhodně nemůže dovolit hráče za velké finance. Zvýšit konkurenci v mužstvu ovšem je potřeba,“ konstatoval Veselý.

Jakou cestou se tedy vydají? „Věřím tomu, že v okolí Humpolce jsou hráči, kteří mají výkonnost a potenciál hrát divizi. S některými, kteří dosud působili v nižších soutěžích, už jednáme. Nejdůležitější pro nás bude útok,“ zdůraznil.

Navíc v samotném Humpolci jsou hráči, kteří by na divizi výkonnost měli, ale z různých důvodů za první tým nenastupovali. „Je na nás, abychom ty kluky přesvědčili. Jedná se ale o interní záležitost klubu,“ prozradil.

V zimní přípravě se Humpolec zaměří hlavně na herní stránku. „V kondici problém nebyl, byli jsme dobře připravení. Hlavní bude najít během přípravy střelce, na to se musíme nejvíce zaměřit. Třeba posunutím Peška do útoku, nebo nalezením jiného hráče,“ dodal Veselý.