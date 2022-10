Ve veledůležitém sobotním utkání na hřišti dosud poslední Bystřice nad Pernštejnem se to opět projevilo. „Soupeř své šance využil, zatímco my nikoliv. Za bezbrankového stavu jsme dvě dobré příležitosti zahodili, naopak Bystřice z prvního brejku skórovala. Rozhodla kvalita v pokutovém území,“ komentoval porážku 0:2.

Za osm kol vstřelil fotbalisté Humpolce pouhé tři branky. „Nedáváme góly, protože nemáme střelce. V létě jsme nikoho nepřivedli a to nás nyní dostihlo,“ sdělil Veselý.

Aby toho nebylo málo, trápí ještě úzký kádr početná marodka. „Postrádáme až příliš hráčů. Odešel Nešpor, zranění jsou už nějakou dobu Havlín, Jirka Maršík a Šerý. K nim se pak přidali i další hráči. To je moc ztrát,“ mračil se.

Na otázku, zda tedy nebylo chybou, že se v létě kádr nedoplnil, má zkušený kormidelník jasnou odpověď. „Podle mého to byla obrovská chyba. Už jen to, že odešel Nešpor, což byla obrovská persona a lídr týmu, nás notně poznamenalo. Navíc kluci, kteří by na divizi kvalitou měli, třeba Svoboda či Dominik Maršík, se do áčka nezapojují,“ postýskl si.

Na lepší koncovce sice v Humpolci pravidelně pracují, ale zatím bez patřičného efektu. „Děláme na tom, ale je znát, že v týmu chybí klasický špílmachr i koncoví útočníci. Do koncovky se tak musí zapojovat co nejvíce hráčů, jenže v šestnáctce soupeře nám to chybí, podobně jako větší agresivita,“ popisoval.

Navíc psychika hráčů, po zisku pouhých čtyř bodů z osmi kol, není nejlepší. „Potřebovali bychom nějaký impuls v podobě vstřeleného gólu. Třeba s béčkem Jihlavy jsme nebyli horším mužstvem, jenže když neskórujeme, těžko můžeme chtít bodovat. Na naší psychice se to samozřejmě nemůže neprojevit,“ uznal.

Navíc v sobotu čeká Humpolec v domácím prostředí střet s jedním z favoritů na postup do třetí ligy. „Startu Brno, který má pod smlouvou hráče s ligovými zkušenostmi, se nemůžeme rovnat. Na druhou stranu je to ale pro naše kluky šance si proti takovým týmům zahrát,“ nastínil.

Už dopředu je jasné, že v zimní přestávce budou muset v Humpolci posílit. „Už před sezonou jsem varoval, že takto úzký kádr bude v dolních patrech tabulky. To se jen potvrzuje. Je tudíž nasnadě, že budeme muset někoho přivézt a také zapracovat další naše hráče do kádru,“ doplnil Veselý.

S KÝM JEŠTĚ NA PODZIM HRAJÍ

SO 1. 10. Start Brno (2)

SO 8. 10. Velká Bíteš (8)

SO 15. 10. Žďár n. S. (6)

NE 23. 10. Speřice (10)

SO 29. 10. Ždírec n. D. (9)

V závorce je aktuální umístění zbývajících soupeřů fotbalistů Humpolce. Tučně vytištěná utkání hrají doma.