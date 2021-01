V listopadovém rozhovoru měl trenér fotbalistů Staré Říše Luděk Kovačík jasno. Přes zimní pauzu toužil po tom, aby svůj tým posílil. Povedlo se? „Zatím jsme neulovili nic. Nikdo neví, co se bude dít, i proto je těžké něco nabízet, když nemáte jistotu,“ reagoval tento týden kouč divizního celku. „Oslovili jsme tři hráče, nabídka tam je. Ti kluci ví, že by byl z naší strany zájem, kdyby se to rozjelo,“ doplňuje.

Vyztužit chtěl Kovačík hlavně přední formaci. Tam totiž na podzim tlačila bota nejvíc. „Určitě potřebujeme ofenzivní hráče. Od zálohy dopředu. Do obrany to nějak složíme,“ má jasno.

Se svými hráči je v kontaktu. „Zrovna před pár dny jsem jim napsal, aby se zkoušeli sami udržovat. Vyzval jsem k tomu: Cukroví dojíst, obezitu odhodit a vyběhnout,“ zasmál se trenér. „Od některých mi přišlo: Budu se snažit. Ale pod tím si můžu představit cokoliv,“ pokračoval v dobrém rozpoložení.

Nicméně kouč Staré Říše doufá, že sranda půjde stranou a jeho svěřenci se budou chystat na případné prodloužené jaro zodpovědně. „Záleží to na každém, jak se k tomu postaví. Ale já doufám, že to nikdo nezabalí a budou se sebou něco dělat. To by ani nešlo, aby šli případně do soutěže bez žádné přípravy. Musí každý sám, pak už nebude možnost to dohnat,“ má jasno.

Svůj tým by ale rád už viděl v akci. „Chtěli jsme začít tento nebo nejpozději příští týden,“ uvedl. „Máme naplánované i přáteláky, všechno je domluvené,“ doplnil trenér, který měl také v plánu hráčům pořádně naložit. „Minulý rok jsme byli hodně na hřišti, a nevyplatilo se to. Kluci se musí hlavně naučit bojovat, musí nabrat sílu, aby na to měli,“ říkal koncem loňského roku.

Jenže minimálně do 22. ledna se nebude možné sejít. „Mám divné potuchy, že to ještě dlouho nepůjde,“ maluje čerta na zeď. „Je otázka, jestli se to vůbec rozjede,“ má strach Luděk Kovačík, jehož tým odehrál jen devět mačů a do sedmnácti by tedy měl na jaře ještě nastoupit.

Porce je to ohromná, a Kovačík se zároveň bojí i toho, že by se muselo hrát i v týdnu. „Vypadá to tak, že by to musely být „anglické“ týdny, a to je podle mě nemyslitelné. Ti kluci chodí do práce, jen tak volno nedostanou. To nebudeme mít s kým hrát,“ tvrdí a dodává: „A pokud nebude čas na nějakou přípravu, bojím se, že nikdo nebude chtít hrát ani bez tréninků. I okresní přebor trénuje jednou dvakrát v týdnu. Bylo by to mnohem větší riziko zranění.“