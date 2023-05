Oba kluby byly před zápasy 23. kola čtvrté nejvyšší soutěže v podobné pozici. Speřice nastoupily už sobotu dopoledne na stadionu ještě více ohroženého Havlíčkova Brodu. A krajské derby zvládly, když brankou Svobody z pokutového kopu zvítězily 1:0.

Právě návrat jediného střelce sobotního utkání do sestavy byl před časem hlavním zlomem ve výsledcích divizního nováčka. „Díky jeho příchodu do sestavy další hráči povyrostli. Uvědomili si, že jsou konkurenceschopní, a na divizi mají,“ těšilo trenéra TJ Dálnice Jiřího Holendu.

Ve zbývajících třech kolech hodlá dát šanci širšímu kádru. „Více si určitě zahrají kluci, kteří seděli na lavičce, nebo chodili do zápasů v průběhu druhých poločasů,“ potvrdil.

Pocity po zisku definitivní jistoty udržení v soutěži byly samozřejmě jen a jen pozitivní. „Pocity jsou super. Začátek jara byl totiž hrůzostrašný, mnohem horší, než jsme očekávali. Ukázalo se, že mezi přeborem a divizí je rozdíl nikoliv jedné, ale hned dvou tříd,“ zdůraznil Holenda.

Pojistku pro Speřice pak zařídili v sobotu odpoledne fotbalisté Staré Říše. Ti zdolali poslední Bystřici na jejím stadionu 2:0 a tím dali definitivu sobě i nováčkovi.

Celek z Jihlavska tak vyhrál už čtvrté z posledních šesti duelů. „Našli jsme ideální sestavu, která si sedla. Zahraničním posilám přece jenom chvilku trvalo, než si zvykli na český fotbal,“ popisoval kouč Staré Říše Lukáš Staněk.

Na desáté příčce divizní tabulky má klub z Jihlavska jen nevelkou ztrátu na osmý Ždírec a devátou Velkou Bíteš. Vzhledem k jeho současné formě by tabulkový posun nemusel být jen iluzí.

To ostatně kouč FSC přiznal. „Díval jsem se na tabulku a při naší současné formě to určitě je hratelné. Rozhodně to pro nás je motivace do zbývajících tří kol, opticky by postavení blíže středu tabulky vypadalo lépe,“ dodal Staněk.