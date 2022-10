To jeho protějšku udělala akce radost. „Vykombinovali jsme to až k úspěšnému zakončení. Bohužel to byl z naší strany jediný světlý moment zápasu. První poločas byl ještě slušný, ale ve druhém to byl boj o každý metr. Mě hlavně mrzí neproměněné šance. David Jančík šel sám na gólmana, ale netrefil branku. Jirka Holenda střílel do prázdné branky, ale zakončil ledabyle, a tak jeho střelu gólman chytil,“ jmenuje šance speřický kouč Jiří Holenda starší.

Poslední domácí duel podzimu proti Havlíčkovu Brodu byl pro Tasovice i nejhorším

Na týmu tak viděl nervozitu. „Všechno to vyvrcholilo v nastavení, kdy byl vyloučen Dominik Vlček. Byla to klukovina, ale za rozhodnutého stavu by se to nemuselo stát,“ soudí Holenda.

Humpolec tak mohl cítit šanci na úspěch. Jenže za celý podzim rozvlnil síť soupeře pouze třikrát, naposledy se tak stalo 27. srpna v duelu proti havlíčkobrodskému Slovanu. „Celý podzim lepíme sestavu, chybí nám hráči ze základní sestavy. Nemáme desetigólového střelce, chybí i klasický šplímachr,“ sype fakta Veselý a dodává: „Měli jsme dobré pasáže, trefili jsme břevno, dvakrát to zavánělo penaltou. Jenže jsme zase nedali gól, tak jsme prohráli.“

Největší absolutorium si tak zaslouží početné obecenstvo. Sedm stovek je na divizi úctyhodný počet. „Tolik fanoušků jsem tady ještě neviděl. Udělali výbornou kulisu, zasloužili by si více branek. Já nejsem příznivcem zápasů, které končí 0:0, 1:0 a podobně. Takový zápas by měl být nahoru dolů a skončit 5:4, derby jsou ale prostě občas taková,“ uzavírá výhru Holenda.