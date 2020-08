O osudu v poli vyrovnaného utkání rozhodla čtyřminutová pasáž ve druhé části prvního dějství. Hostující Bulant byl ve správný čas na správném místě a odražený míč uklidil za Čermákova záda. Zanedlouho zvýšil Kříž na 2:0 pro Starou Říši, a domácí to měli už těžké. „Během chvíle jsme obdrželi dvě hloupé branky, a tím jsme to, v tomhle počasí, hostům ulehčili,“ myslí si asistent trenéra Slavoje Polná Patrik Trombelli.

Jeho tým se snažil, a po změně stran soupeře zmáčkl. „Chvíli jsme je tam sevřeli, ale Jícha pěknou střelu Vrby vytáhl, a pak už jsme tam bohužel žádná velká šance nepřišla. Chyběla nám finální přihrávka. Je to škoda, ten gól by nás vrátil do hry,“ myslí si.

Místo toho přišla třetí pojistka z kopačky Kvycha, který se trefil pod břevno. „Oni to pak hráli zkušeně, ale přišlo mi, že odešli fyzicky. Je to škoda, že jsme si nechali dát ty dva góly. Kdybychom se dostali do vedení, asi bychom to s nimi kondičně dokázali dohrát,“ uvažuje Trombelli.

Z vítězství 3:0 se tedy mohli radovat hosté. Ovšem kouče Luďka Kovačíka těšil jen výsledek. „Jednooký je králem,“ stručně v úvodu zhodnotil kouč. „Z naší strany to byla strašná bída. Jediné tři body jsou dobré. Jinak nevím, co si hráči myslí, co mají v hlavách. A že bychom odpadli fyzicky? Mě se zdálo, že neběhali ani v první půlce. Nevím, jaký byl rozdíl mezi první a druhou. Měli jsme štěstí. Jinak oči bolely a plakaly. Hráči si musí uvědomit, že musí trénovat, bez toho to nejde,“ doplnil Kovačík.