Pouze jediný zápas v tomto ročníku moravskoslezské divize D odehráli fotbalisté Velké Bíteše. Po úvodní prohře 0:2 v Humpolci se totiž celý tým ocitl v dvoutýdenní karanténě kvůli onemocnění covidem-19 jedním z hráčů. Nyní se opět vrací do hry. „Je to pro nás hodně problematická situace,“ neskrýval kouč Velké Bíteše Marek Zúbek.

A popsal, jaké strasti se svým týmem v uplynulých čtrnácti dnech prožíval. „Nemohli jsme trénovat a kluci se ani individuálně připravovat. Navíc nás zasáhly ještě nějaké střevní komplikace, nebyla to žádná sranda. Je to pro nás výrazně svízelná situace,“ mračil se.

Před nedělním dopoledním domácím okresním derby proti Žďáru tak toho se svými ovečkami příliš nenatrénoval. „S většinou kádru jsem se viděl poprvé až ve středu na tréninku. Nicméně to vypadá, že by nás měl být dostatečný počet, takže by se utkání mělo odehrát,“ popisoval kormidelník Bíteše.

K nedělnímu soupeři chová respekt. „Dáme dohromady jedenáctku hráčů a uvidíme, jak zápas dopadne. Žďár má výborné mužstvo, podle mých informací sehráli v poháru velmi dobrý zápas proti Zbrojovce. Nic na tom nemění ani skutečnost, že prohráli o čtyři branky. Určitě budou favoritem zápasu,“ naznačil.

O tom, s čím by byl po devadesáti minutách spokojený, nechtěl příliš spekulovat. „Uvidíme, jak bude zápas probíhat. Nechci proto cokoliv předjímat. Až po utkání si můžeme říci, s jakým výsledkem budeme moci být spokojení,“ potvrdil Zúbek.

Vzhledem ke zmíněné vynucené přestávce je pro žďárské fotbalisty jejich nedělní protivník poměrně neznámou. „Jelikož odehráli pouze úvodní zápas, absolutně netuším, co od toho souboje čekat. Po té pauze budou hráči Bíteše na zápas určitě natěšení. Uvidíme až přímo na hřišti,“ přemítal lodivod FC Žďas Petr Nedvěd.

Další dvě okresní derby klubů z Vysočiny se odehrají v nedělním odpoledni. Fotbalisté Polné a Ždírce se v nich pokusí získat své první body v sezoně.

Na Ždírec čeká hodně obtížný sok v podobě Havlíčkova Brodu. „Pro nás se jedná o veledůležitý zápas. Věřím, že se v něm výhrou odrazíme do dalších podzimních bojů. Hrajeme doma, proto věřím, že se kluci patřičně vyhecují a těžkého soupeře zdoláme,“ vysvětloval kormidelník Tatranu Michal Votava.

Slovan však poslední dva duely vyhrál. „Jsem rád, že jsme se na derby ve Ždírci dobře naladili a pozvali tak diváky. I pro ně půjde o velký tahák. Kluci si zahrají před zajímavou kulisou,“ těšil se kouč Brodu Josef Soural.

Program 4. kola MS divize D

SOBOTA: Břeclav – Lanžhot (10.30), Start Brno – Tasovice, BYSTŘICE N. P. – Zbrojovka Brno B (oba 16.30).

NEDĚLE: VELKÁ BÍTEŠ – ŽĎÁR N. S. (10.15), ŽDÍREC N. D. – HAVL. BROD, SLAVOJ POLNÁ – STARÁ ŘÍŠE, Hodonín – HUMPOLEC (vše 16.30).