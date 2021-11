Spokojenost. Jednoznačně pozitivní hodnocení zní z úst fotbalistů Humpolce při ohlédnutím za první polovinou letošního ročníku moravskoslezské divize D. „Za mě rozhodně. Samozřejmě byly zápasy, které jsme měli zvládnout lépe, ale to už bychom byli velcí maximalisté,“ usmíval se nad ziskem šestnácti bodů trenér A.F.C. Humpolec Lukáš Staněk.

Přitom právě on neměl před začátkem nového ročníku přehnané ambice. „Záchrana v soutěži, na nic jiného nemůžeme pomýšlet,“ tvrdil na začátku srpna.

A také po více než třech měsících si za svými slovy stojí. „Vycházel jsem z historie klubu v divizi, ale také šířky našeho kádru. Myslím, že ta slova byla naprosto realistická, platila a stále platí. Za tím si stojím,“ neskrýval.

Jeho ovečkám vyšel parádně vstup do sezony. Po výhrách nad Velkou Bíteši, v Polné a nad Bystřicí, zde dokonce dlouho jen v deseti, figuroval celek z Pelhřimovska nečekaně na čele tabulky! „Podařila se nám letní příprava, to se na našem dobrém začátku hodně projevilo. Díky tomu jsme tak jeli ve čtvrtém kole do Hodonína k přímému souboji o první místo tabulky,“ připomněl.

Poté už Humpolec začal ztrácet, ale body sbíral dál. „Důležité bylo, že po nějakém výpadku jsme okamžitě dokázali udělat nečekané body. To byly třeba výhry v Tasovicích či Havlíčkově Brodě. Navíc kluci si začali více věřit, drželi jsme se v klidných vodách tabulkového středu,“ pochvaloval si.

Z šestnácti podzimních bodů jich Humpolec získal na hřištích soupeřů hned deset. „Ještě jsem si podrobněji neanalyzoval, proč tomu tak je. Možná podcenění ze strany soupeřů, možná jsme venku byli ostražitější směrem dozadu… Těžko říci, těch faktorů asi bude více,“ spekuloval kouč A.F.C.

Za podzimní výkony nechtěl Staněk žádného z hráčů vyzdvihovat nad ostatní. Až po delším váhání jednu výjimku udělal. „Gólman Kříž stabilně podával výborné výkony, třeba v Brodě chytil důležitou penaltu. Klíčem k úspěchu ovšem byly naše výkony jako týmu. Vím, že je to fráze nebo klišé, ale opravdu každý hráč měl na podzim v mužstvu svoji roli,“ zdůraznil.

Nad tím, že Humpolec patří společně s Tasovicemi k mužstvům, které pro svůj herní styl rozhodně nejsou oblíbené, jeho trenér mávl rukou. „Když jsem mančaft přebíral, řekl jsem klukům, že chci, aby Humpolec nebyl poslední, nebyl outsiderem a pro každého snadným soupeřem. A také, aby z nás měli ostatní strach. Ano, náš fotbal je pro protivníky nechutný,“ pousmál se.

A ještě na toto téma dodal. „Hrajeme poctivý silový fotbal, souboje dohráváme. Je mi jasné, že týmy, které jsou na tom lépe kombinačně, mají z hrou do těla problém. Jsem hlavně rád, že nám mančaft šlape,“ lebedil si.

Na jaře by chtěli fotbalisté Humpolce více potěšit své fanoušky. „Jen dvě podzimní domácí výhry jsou málo. Lidé přitom docela chodí, na tom musíme zapracovat. V našich podmínkách je to složité, ale přesto bych chtěl rozšířit kádr, abychom měli některé posty zdvojené. Dalším cílem je zapracování našich mladých hráčů a co nejvyšší bodový zisk,“ dodal Staněk.

A.F.C. HUMPOLEC - podzim 2021

Nejlepší střelec: Jan Pešek – 4 góly

Nejlepší zápas: Bystřice n. P. 2:1 (3. kolo)

Nejhorší zápas: Start Brno 0:4 (5. kolo)

Hodnocení Deníku: 2 Velmi příjemné podzimní překvapení. Trenér Staněk před sezonou hovořil o záchranářských starostech, jeho celek se ovšem pohybuje v klidných vodách divizní tabulky.