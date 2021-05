Někteří zvolili variantu, že s restartem začali hned, jak to bylo možné. A to i přesto, že byla různá omezení. Ve Staré Říši ale nikam nespěchají. Rozhodli se, že ani rozvolnění je nepřinutí k tomu, nyní začít s přípravou.

Trenér Luděk Kovačík má totiž jasný plán. „Já bych chtěl začít prvního června, protože pak už bychom to táhli až do soutěže,“ nastínil kouč divizních fotbalistů. „Stejně se má začínat dřív, mistráky se plánují už na začátek srpna, takže ty dva měsíce přípravy by měly bohatě stačit,“ doplňuje.

Hráči tedy budou mít ještě dostatek času na to, aby případně dohonili kondičku, pokud jí šidili. I tak ale Kovačík tuší, že první týdny letního drilu budou muset být pozvolné. „Bude se muset začít pomalu a postupně se bude zrychlovat. Nevím, jak na tom kdo bude, ale někteří si po té dlouhé době budou muset na ten míč zvyknout, to je jasné. Ale to nebude jen u nás,“ uzavírá Luděk Kovačík.