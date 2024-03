Druhé jarní kolo, v pořadí 17., moravskoslezské divize D je rozloženo do dvou dnů. V sobotu jsou na programu dva zápasy, v nichž se představí trojlístek klubů z Vysočiny.

Oba se hrají dopoledne od 10.15. Poslední Stará Říše zajíždí na půdu dvanácté Břeclavi. Rozdíl mezi oběma týmy v tabulce činí sedm bodů. Pokud by se celku z Jihlavska podařilo na jihu Moravy zvítězit, byla by jeho situace směrem k záchraně ve čtvrté lize mnohem příznivější.

Stará Říše půjde do duelu posílená o zisk jednoho bodu z úvodního jarního duelu proti Havlíčkovu Brodu. Ta prokázala, že se mužstvo hodlá o záchranu poprat. „Už během zimní přípravy bylo vidět, že se kabina hodně stmelila, v tom je oproti podzimu velký rozdíl. Bod ze souboje s Brodem má svoji cenu, ale výhra by byla ještě cennější,“ komentoval vstup do druhé poloviny sezony kouč Staré Říše Lukáš Staněk.

Vopršal už zase střílí góly. Je to skoro neuvěřitelné, usmíval se útočník Ždírce

Ve druhém sobotním souboji dojde na menší krajské derby. Fotbalisté Havlíčkova Brodu vyzvou v domácím prostředí Velkou Bíteš.

Hrát se bude s naprostou jistotou na umělé trávě. „Do konce března je přírodní tráva v Brodě uzavřená. Tak je to zde nastavené, což je na jednu stranu možná škoda, ale zase taková nevýhoda to není. Třeba minulý týden jsme hráli ve Staré Říši na ploše, o hřišti se vůbec nedalo hovořit,“ neskrýval trenér Slovanu Martin Slavík.

O složení základní sestavy se kormidelník Slovanu bude rozhodovat až po předzápasovém tréninku. „Tak, jak se nám v přípravě problémy dlouho vyhýbaly, s jejím koncem nás postihla řada zranění i nemocí. Takže minulý týden jsem postrádal jedenáct hráčů. Ale nestěžuji si, právě od toho přece máme široký kádr. Otazníků pro sobotní zápas mám ale spoustu,“ dodal Slavík.

Ozvěny derby Žďár vs Vrchovina: Dubu těšil výkon týmu, Nedvěd cítil určitý zmar

Velká Bíteš je remízovým králem letošního ročníku divize D. To ostatně potvrdil také úvodní jarní duel tohoto mužstva, které na domácí půdě remizovalo s Polnou 2:2. „Po krásných kombinačních akcích jsme vedli o dvě branky. Bohužel jsme vlastními individuálními chybami dovolili soupeři vyrovnat,“ postýskl si kouč Bíteše Miroslav Steinhauser.

MS DIVIZE D - 17. KOLO

SOBOTA: HAVLÍČKŮV BROD – VELKÁ BÍTEŠ (UT), Břeclav – STARÁ ŘÍŠE (oba 10.15).

NEDĚLE: PELHŘIMOV – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (UT), SPEŘICE – VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Tasovice – Lanžhot, Líšeň B – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (UT), SLAVOJ POLNÁ – HUMPOLEC, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – Zbrojovka Brno B (vše 15.00).